8000 لاعب في «أكاديميات دبي»



دبي (الاتحاد)



يشارك أكثر من 8000 لاعب ولاعبة في بطولة «دبي المفتوحة الصيفية لأكاديميات كرة القدم»، الأكبر من نوعها، وتهدف إلى تعزيز جهود استقطاب وتطوير المواهب الرياضية، وينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع شركة دلتا للفعاليات الرياضية الشريك التشغيلي للحدث، وتنطلق في 3 مواقع مختلفة، هي ملعب شباب الأهلي بمنطقة العوير، وملاعب مدينة دبي الرياضية، وملاعب جبل علي، وتستمر إلى 16 يونيو المقبل.

ويخوض 501 فريق من مختلف الأكاديميات الحكومية والخاصة أكثر من 2000 مباراة، حيث تقام 250 مباراة كل أسبوع في جميع الملاعب، وتتنافس ضمن 16 فئة عمرية، من 6 إلى 23 سنة للبنين، وثلاث فئات عمرية للفتيات هي 13 و15 و17 سنة.

وسيتم تطبيق قوانين اتحاد كرة القدم في إدارة المباريات، كما أنه يتم استخدام أحدث التقنيات المتطورة في التنظيم، من أبرزها تقنية «الفار»، وبث البطولة على الهواء مباشرة في منصات التواصل الاجتماعي.

وتواصل البطولة منذ انطلاقها النمو والتطور، واستقطاب المزيد من الفرق التي تمثل الأكاديميات العالمية، جنباً إلى جنب مع فرقنا المحلية من الأكاديميات والأندية الحكومية والخاصة، حيث تشارك أكاديميات أندية دبي الأربع، شباب الأهلي والوصل والنصر وحتا في المنافسات، وتمنح البطولة اللاعبين من مختلف الفئات العمرية فرصة كبيرة للاحتكاك والتطور وصقل مواهبهم، كما أنها تترجم اهتمام مجلس دبي الرياضي بفئة الناشئين ولاعبي الأكاديميات في إطار نهج حكومة دبي، لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية، وتهدف إلى تحفيز الأكاديميات الرياضية على تطوير برامجها الفنية، وضمان استمرارية أنشطتها، وتمكين أندية دبي من اللعب مع مختلف المدارس، من خلال خوض منافسات مع أقرانهم من مختلف الأكاديميات الحكومية والخاصة.

وتحظى البطولة بمتابعة أكثر من 20 ألف متفرج من عائلات اللاعبين والكشافين والمهتمين في قطاع الأكاديميات، حيث يوجد مراقبو المواهب في كل مباراة، لاختيار اللاعبين أصحاب المهارات لضمهم إلى الأندية.