دبي تستضيف «تحدي الملاكمة»



دبي (الاتحاد)



تعقد اللجنة المنظمة لبطولة ليلة تحدي أبطال الملاكمة للمحترفين، مؤتمراً صحفياً اليوم، للكشف عن تفاصيل النسخة السابعة من الحدث الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، مساء الأحد بمبنى «ذا أجندة» في الميديا سيتي، بمشاركة عدد من الأبطال المحترفين، ضمن سلسلة بطولات «إي إم دي فايت نايت»، وطرحت اللجنة المنظمة التذاكر عبر الموقع الإلكترونيّ للبطولة.

وقال عيسى الدح، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة: «تبني تنظيم البطولات جاء من شغفي برياضة ملاكمة المحترفين، وإيماناً بقدرة أبطالنا على الوصول إلى بطولة العالم، وتعلمنا من قيادتنا أن لا شي مستحيل، ولذلك أستمد القوة من هذه المقولة، وأحقق أحلامي وأحلام أبطال الملاكمة عامة، والأبطال الإماراتيين والعرب على وجه الخصوص».

وثمّن الدح الدور الذي لعبه مجلس دبي الرياضي في دعمه منذ بدايته الاحتراف، ووصولاً إلى تنظيم بطولات الملاكمة.

ويشارك الملاكم المحترف ماجد النقبي «22 عاماً» في واحدة من النّزالات الأساسية للبطولة أمام الجزائريّ نادجي ميزيادي في نزال وزن خفيف الوسط، بعد مشاركته المميّزة في نزال النّسخة السّادسة فبراير الماضي، وفاز فيها بالضّربة القاضية التّكنيكيّة، ليتوّج بطلاً للجولة الأولى، ليصل مجموع الفوز في بطولاته السابقة إلى 9 انتصارات، مقابل خسارتين.

وقال ماجد النقبي:«سلسلة بطولات ملاكمة المحترفين التي ينظمها الدح أسهمت بقوة في عودته إلى بطولات الملاكمة، وأدعو عشاق اللعبة لدعم البطولات، من خلال المشاركة أو الحضور».