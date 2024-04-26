يوفنتوس وميلان.. «صراع الوصافة»!



روما (أ ف ب)



بينما يحتفل الإنتر بلقبه العشرين في الدوري الإيطالي لكرة القدم، يتعيّن على ميلان الثاني ويوفنتوس الثالث تحقيق فوزٍ معنويّ مهمّ للحصول على الوصافة في أقوى مواجهات المرحلة الرابعة والثلاثين «السبت».

يتفوّق «الروسونيري» على «السيدة العجوز» بخمس نقاط، وهو قادرٌ على توسيع الفارق والابتعاد أكثر قبل خمس مراحل على ختام البطولة، لكنّ نتائجه الأخيرة لا تُبشّر جمهوره بالخير.

بعدما ودّع الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» على يد مواطنه روما من الدور ربع النهائي، سقط ميلان أمام غريمه التقليدي الإنتر في سان سيرو، وسمح له بحسم اللقب في المواجهة الكبيرة بينهما على ملعبه «سان سيرو».

ولم يعد يشفع للمدرب ستيفانو بيولي سوى تحقيق الوصافة هذا الموسم، ولو أن رحيله عن النادي يبدو وشيكاً بعد الإخفاقات الكبيرة والانتقادات الكثيرة له هذا الموسم.

في الواقع، بدأ ميلان البحث عن بديل، إذ يستهدف التعاقد مع الإسباني خولين لوبيتيجي غير المرتبط بأي فريقٍ حالياً، أو دومينيكو تيديسكو المدرب الذي سيقود بلجيكا في كأس أوروبا التي تستضيفها ألمانيا هذا الصيف، إلى جانب وجود البرتغالي باولو فونسيكا في قائمة المرشّحين أيضاً.

وسيكون بيولي أمام استحقاق عدم الخسارة في خمس مبارياتٍ متتالية على أرض يوفنتوس لأوّل مرة في تاريخ النادي، وهو الذي فاز بهدفٍ نظيف في آخر مواجهةٍ في تورينو.

في المقابل، لا تبدو الأمور أكثر سوداويّة بالنسبة للمدرب ماسيميليانو أليجري، إذ قاد الفريق إلى نهائي كأس إيطاليا حيث سيواجه أتالانتا، وذلك بعدما أقصى لاتسيو في نصف النهائي، وبقيت حظوظه بالخروج بلقبٍ هذا الموسم قائمة.

ويتجه أليجري إلى تحقيق أحد أهداف الموسم بالتأهّل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث غاب فريقه عن المشاركة في الموسم الماضي بسبب عقوبات من اتحاد اللعبة المحلي والاتحاد الأوروبي «ويفا».

وعلى الرغم من أن مستقبل بيولي ليس واضحاً بعد، فإن الإدارة تريد تعزيز الفريق هجومياً في الموسم المقبل، خاصة مع رحيل أفضل هدّاف في تاريخ المنتخب الفرنسي أوليفييه جيرو إلى لوس أنجلوس أف سي الأميركي في الصيف، مع نهاية عقده مع النادي الإيطالي.

سجّل جيرو 13 هدفاً في الدوري هذا الموسم، ومثلها في الموسم الماضي، و11 هدفاً قبله أيضاً، ما يعني أن «الروسونيري» سيفتقد أحد أبرز الأوراق الهجومية في الموسم المقبل.

يسعى النادي لتعويض رحيله بالتعاقد مع الهولندي جوشوا زيركزي مهاجم بولونيا الذي سجّل 11 هدفاً في الدوري هذا الموسم، أو الغيني سيرهو جيراسي هدّاف شتوتجارت الألماني.

أما في تورينو، فإن أحد الأهداف الأساسية هو تمديد عقد الفرنسي أدريان رابيو إلى ما بعد نهاية يونيو المقبل.

بعد حسمه اللقب، يستهدف الإنتر تحطيم بعض الأرقام القياسية بدايةً من مواجهته مع ضيفه تورينو الأحد.

وسط جماهيره التي تتشوّق إلى الاحتفال، يريد المدرب سيموني إنزاجي أن يواصل النتائج الإيجابية ويُنهي الموسم محققاً ثلاثة أهداف «أفضل دفاع في تاريخ البطولة في موسمٍ واحد، أفضل فريق خارج أرضه، وأكبر فجوة مع الوصيف».

وأعلن الإنتر أن «حافلة ذات طابقين تقلّ أبطال إيطاليا ستغادر سان سيرو بعد المباراة مباشرة للوصول إلى ساحة الكاتدرائية» في وسط المدينة.

وكانت الاحتفالات بدأت الاثنين بعدما تجمّع آلاف عدة من أنصار النادي أمام «دومو»، كاتدرائية ميلانو، عقب الفوز على ميلان 2-1 في الدربي.

ويلتقي بولونيا الرابع مع أودينيزي السابع عشر، سعياً لتعزيز مركزه والتأهّل إلى دوري الأبطال، فيما تتواصل المنافسة على المقاعد الأوروبية بين مجموعة فرق، أبرزها روما وأتالانتا ولاتسيو ونابولي حامل اللقب وفيورنتينا.