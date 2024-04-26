إنريكي يتحدث عن «لحظة رائعة»



باريس (أ ف ب)



قال الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، الساعي لحصد ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا، إنه يعيش «لحظة رائعة» مع نادي العاصمة.

وأوضح إنريكي في مؤتمر صحفي عشية استضافة فريقه للوهافر ضمن المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري، حيث يملك فرصة الاحتفاظ بلقبه للعام الثالث توالياً، في حال فوزه «لقد وصلنا إلى نهاية الموسم في ظروف إيجابية، نحن في لحظة رائعة، لدينا جميع اللاعبين المتاحين تقريبًا باستثناء المدافع بريسنل كيمبيمبي وحارس المرمى الإسباني سيرجيو ريكو، جميعهم لديهم فرصة للعب، والمشجعون سعداء، نهاية الموسم هذه إيجابية جداً».

ومع اقتراب مباراة الذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند الألماني «الأربعاء»، يمكن للمدرب الإسباني أن يقوم بإراحة عدد كبير من لاعبيه السبت، على غرار ما فعله في المراحل السابقة.

وقال «أستمر بالطريقة نفسها، وأغير اللاعبين، لماذا سأتغير؟، ما سيتغير هو إذا فزنا غداً سنصبح أبطالاً للدوري رسمياً، والقيام بذلك أمام جماهيرنا أمر مثالي».

ورداً على سؤال حول المستوى الأعلى لفريقه حاليا، أجاب إنريكي: «نعم، هناك نضج أكثر الآن مما كنا عليه في فبراير، لكنه جزء من عملية، لقد غيّر باريس سان جيرمان الكثير من الأشياء منذ الصيف، إنها فترة وحقبة بناء، سنرى في نهاية الموسم ما تمكنا من تحقيقه، وأنا مقتنع بأننا سنكون أفضل في العام المقبل».

وتطرق المدرب الإسباني إلى الشاب سيني مايولو «تيتي»، البالغ 17 عاماً، والذي شارك أساسياً مرتين في الدوري، خصوصاً الأربعاء ضد لوريان، وقال إنه «لاعب مثالي بأسلوب لعبه».

وأضاف «أنا سعيد جداً باستمراره في النادي، وأنه يريد تجديد عقده هنا، أعتقد أنه سيكون لاعبا مهما في المستقبل»، في حين يستعد اللاعب إلى توقيع أول عقد احترافي له مع باريس سان جيرمان.