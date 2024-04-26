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الرياضة

كلوب: سلوت يحصل على أفضل وظيفة في العالم!

كلوب: سلوت يحصل على أفضل وظيفة في العالم!
26 ابريل 2024 18:40

 
لندن (د ب أ)

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يعتقد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، أن أرني سلوت سيحصل على «أفضل وظيفة في العالم» إذا تولى تدريب ليفربول خلفاً له.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن ليفربول في مفاوضات مع فينورد من أجل الحصول على خدمات المدرب الهولندي، الذي قال إنه سيحب تولي خلافة كلوب في منصبه، بداية من هذا الصيف.
ويرحل كلوب، الذي تولى تدريب ليفربول في 2015، عن تدريب الفريق بنهاية الموسم. وكان المدرب الألماني يرغب في إنهاء مسيرته مع ليفربول، محققاً لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية، ولكن يبدو أن هذا غير مرجح، بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام إيفرتون في منتصف الأسبوع، حيث أصبح لدى أرسنال ومانشستر سيتي الأفضلية لنيل اللقب.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد من أجل التحدث عن مواجهة وستهام المقررة إقامتها السبت، قال كلوب: «إنها أفضل وظيفة في العام، وأفضل نادٍ في العالم».
وأضاف: «من الواضح أنني أساعد حالياً بعدم إنهاء الموسم بشكل جيد، لذلك هناك مجال للتحسين».
وأضاف: «إنها وظيفة رائعة، فريق رائع، أشخاص رائعون، سيحصل على وظيفة مثيرة للغاية».

الدوري الإنجليزي
ليفربول
يورجن كلوب
أرني سلوت
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