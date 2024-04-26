السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بني ياس يتفوق على حتا بـ«رباعية»

بني ياس يتفوق على حتا بـ«رباعية»
26 ابريل 2024 20:29

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
العين وشباب الأهلي.. «قمة الكبار»
الجزيرة يفرض التعادل على الوصل


حقق بني ياس فوزاً كبيراً على حتا 4-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب «السماوي» بالشامخة، ضمن «الجولة الـ21»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، وهو الانتصار الأول للفريق على أرضه، بعد غياب 4 أشهر، وتحديداً منذ تفوقه على اتحاد كلباء في «الجولة الـ12» بنتيجة 2-1.
وجاءت المباراة مثيرة خاصة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول التي شهدت تسجيل هدف تقدم «السماوي» عن طريق سولحمانوف في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع قبل أن يرد جابرييل سوزا بهدف التعادل، بعدها بدقيقتين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.
في الشوط الثاني، منح سولحمانوف «أصحاب الأرض» التقدم مجدداً في الدقيقة 51، وتعادل «الضيوف» بهدف تشارلز في الدقيقة 54، وسيطر بني ياس على اللقاء، في حين اعتمد حتا على «المرتدات»، وأضاف سواريز الهدف الثالث لـ«السماوي» في الدقيقة 64، وأكمل فواز عوانة «الرباعية» بهدف رائع في الدقيقة 69، لينتهي اللقاء بفوز مستحق لبني ياس الذي رفع رصيده إلى «النقطة 22» فيما تجمد رصيد حتا عند 6 نقاط.

دوري أدنوك للمحترفين
بني ياس
حتا
آخر الأخبار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
26 ابريل 2024
جولر.. مستقبل ريال مدريد
الرياضة
جولر.. مستقبل ريال مدريد
اليوم 13:36
تايوان رصدت 22 طائرة صينية في محيط الجزيرة
الأخبار العالمية
تايوان رصدت 22 طائرة صينية في محيط الجزيرة
اليوم 13:34
مقتل وإصابة 14 شخصاً في انقلاب حافلة بالهند
الأخبار العالمية
مقتل وإصابة 14 شخصاً في انقلاب حافلة بالهند
اليوم 12:46
«خان دو نايل» بطل كأس الوثبة في بلجيكا
الرياضة
«خان دو نايل» بطل كأس الوثبة في بلجيكا
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©