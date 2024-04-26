بني ياس يتفوق على حتا بـ«رباعية»



مصطفى الديب (أبوظبي)



حقق بني ياس فوزاً كبيراً على حتا 4-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب «السماوي» بالشامخة، ضمن «الجولة الـ21»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، وهو الانتصار الأول للفريق على أرضه، بعد غياب 4 أشهر، وتحديداً منذ تفوقه على اتحاد كلباء في «الجولة الـ12» بنتيجة 2-1.

وجاءت المباراة مثيرة خاصة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول التي شهدت تسجيل هدف تقدم «السماوي» عن طريق سولحمانوف في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع قبل أن يرد جابرييل سوزا بهدف التعادل، بعدها بدقيقتين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

في الشوط الثاني، منح سولحمانوف «أصحاب الأرض» التقدم مجدداً في الدقيقة 51، وتعادل «الضيوف» بهدف تشارلز في الدقيقة 54، وسيطر بني ياس على اللقاء، في حين اعتمد حتا على «المرتدات»، وأضاف سواريز الهدف الثالث لـ«السماوي» في الدقيقة 64، وأكمل فواز عوانة «الرباعية» بهدف رائع في الدقيقة 69، لينتهي اللقاء بفوز مستحق لبني ياس الذي رفع رصيده إلى «النقطة 22» فيما تجمد رصيد حتا عند 6 نقاط.