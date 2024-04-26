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الرياضة

التعادل يتصدر مشهد «المئوية التاسعة» للنصر

التعادل يتصدر مشهد «المئوية التاسعة» للنصر
26 ابريل 2024 20:30

 
معتصم عبدالله (دبي)

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حول النصر تأخره أمام ضيفه اتحاد كلباء بهدفين إلى تعادل 2-2، في المباراة التي أقيمت على استاد آل مكتوم ضمن «الجولة الـ21» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي حملت الرقم 900 في مباريات «العميد»، في حقبة الاحتراف، على صعيد كل البطولات المحلية والآسيوية والخليجية، منذ بداية موسم 2008- 2009.
وتقدم الضيوف بهدفي مهدي قايدي في الدقيقة 10، وأندريس فومبيرجر في الدقيقة 14، وأدرك الإيطالي مانولو جابياديني التعادل لـ«العميد» بتسجيله «ثنائية» في الدقيقتين 46 و62، ليرفع «الأزرق» رصيده إلى 35 نقطة، مقابل 21 نقطة لـ«النمور».
ونفذت جماهير «العميد» قبل انطلاق المباراة «تيفو» جديداً هو الأخير للفريق في الموسم الحالي، بشعار «ننبض بحب النصر».
وانتظر «النمور» أقل من 10 دقائق لافتتاح التسجيل عن طريق مهدي قايدي الذي وضع فريقه في المقدمة، بعدما حول تمريرة دانيل بيسا من الجهة اليمنى، بتسديدة مباشرة داخل المرمى، في الدقيقة العاشرة، وهو هدفه التاسع في الموسم الحالي، ليعزز صدارته لقائمة هدافي اتحاد كلباء، و«الهدف 13» في موسمه الثاني بالدوري، ليعادل رقم مواطنه إيمان مبعلي، ليكون أفضل هداف إيراني في «دوري المحترفين».
وأضاف السلوفيني أندريس فومبيرجر الهدف الثاني سريعاً لـ«النمور» في الدقيقة 13، مترجماً عرضية لينادرو من الجهة اليسرى. 
وقلص الإيطالي مانولو جابياديني الفارق، بتسجيله الهدف الأول لأصحاب الأرض، قبل نهاية الشوط الأول، مستفيداً من كرة سمير مميسيفيتش الطولية خلف الدفاع في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
وعاد جابياديني في الشوط الثاني، ليمنح فريقه التعادل بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 62، من تسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة، وهو الهدف العاشر للمهاجم الإيطالي في الدوري، ليقتحم قائمة «توب 5» للهدافين.

دوري أدنوك للمحترفين
النصر
اتحاد كلباء
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