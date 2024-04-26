سابالينكا تبدأ الحملة في مدريد



مدريد (أ ف ب)



احتاجت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثانية عالمياً، إلى ثلاث مجموعات في مستهل حملة دفاعها عن لقب دورة مدريد الألف نقطة للتنس، كي تتخطى البولندية ماجدا لينيت 6-4 و3-6 و6-3 في الدور الثاني.

ودخلت سابالينكا الدورة التي أحرزت لقبها عامي 2021 و2023، على حساب الأسترالية المعتزلة آشلي بارتي، والمصنفة أولى حالياً البولندية إيجا شفيونتيك توالياً، بعد مشاركة مخيبة في دورة ميامي الألف نقطة، حيث انتهى مشوارها عند الدور الثالث، بخسارتها أمام الأوكرانية أنهيلينا كالينينا.

ومنذ أن احتفظت بلقب بطولة أستراليا المفتوحة في يناير، عانت سابالينكا، وحققت أربعة انتصارات فقط، مقابل أربع هزائم، بينها ثلاث في مباريات انتهت بثلاث مجموعات.

وبعدما بدأت المباراة بشكل جيد بحسمها المجموعة الأولى 6-4، ارتكبت البيلاروسية الكثير من الأخطاء المباشرة في المجموعة الثانية، ما أدى إلى تنازلها عنها لمصلحة منافستها البالغة 32 عاماً، والتي حصلت على فرصتين، لكسر إرسال سابالينكا في مستهل الثالثة، لكن الأخيرة تداركت الموقف في طريقها لإنهاء اللقاء في ساعتين و9 دقائق.

وخلافاً لسابالينكا، لم تجد الكازخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة رابعة عالمياً صعوبة في حجز بطاقتها إلى الدور الثالث، في مستهل رحلتها نحو لقب رابع هذا الموسم، وذلك بفوزها على الإيطالية لوسيا برونزيتي 6-4 و6-3 في ساعة و15 دقيقة، محققة فوزها السابع والعشرين منذ بداية الموسم مقابل 4 هزائم.

وتلتقي ابنة الـ24 عاماً في الدور الثالث المصرية ميار شريف التي حققت نتيجة لافتة بفوزها على الأوكرانية مارتا كوستيوك المصنفة 21 عالمياً 6-2 و7-5 في ساعة و34 دقيقة.

وهذه المرة الثانية فقط التي تبلغ فيها ابنة الـ27 عاماً الدور الثالث في إحدى دورات الألف نقطة، بعد دورة مدريد بالذات العام الماضي، حين واصلت طريقها حتى الدور ربع النهائي قبل الخسارة أمام سابالينكا المتوجة لاحقاً باللقب.

وفي أبرز النتائج الأخرى، انتهى مشوار الصينية كينوين جينج المصنفة سادسة باكراً، بعد انسحابها من مباراتها أمام الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا التي حسمت المجموعة الأولى 7-5 ثم تقدمت في الثانية 2-0 قبل أن تنسحب منافستها للإصابة.

وتأهلت إلى الدور الثالث الروسية داريا كاساتكينا العاشرة، بفوزها على الإسبانية كريستينا بوكسا 5-7 و7-6 و6-3.

وفي دورة الرجال لماسترز الألف نقطة، وضع الروسي أندري روبليف المصنف ثامناً عالمياً حداً لسلسلة من أربع هزائم متتالية، وبلغ الدور الثالث للمرة الرابعة توالياً في مدريد، بفوزه على الأرجنتيني فاكوندو باغنيس 6-1 و6-4.

واحتاج المصنف سابعاً في الدورة إلى ساعة ونصف، كي يحقق فوزه الثاني على باجنيس من أصل مواجهتين بينهما، ليلتقي في اختباره المقبل الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش الفائز على الصيني جونتشينج تشانج 7-5 و6-3.

وقال الروسي الذي يعود آخر انتصار له إلى الدور الثاني لدورة إنديان ويلز لماسترز الألف نقطة في مارس، إن «البدء بانتصار يمنحك شعوراً رائعاً، وأنا سعيد بأدائي، أعتقد أني لعبت مباراة جيدة، شعرت هذا الأسبوع أني أكثر استرخاء، كنت أتمرن بشكل جيد ومزاجي كان مختلفاً منذ وصولي إلى هنا، لهذا السبب شعرت أنه يتوجب عليّ الفوز بمباراة واحدة على الأقل».