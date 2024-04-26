«أرابيان كراون» لجودلفين يعزز حظوظه في «الديربي الإنجليزي»



عصام السيد (أبوظبي)



عاد «أرابيان كراون» لجودلفين، بإشراف شارلي ابلبي، وقيادة وليام بيوك، إلى مضمار سانداون بارك، ليعزز أحلامه في الديربي الإنجليزي، بفوز لافت من البوابة إلى خط النهاية، بسباق سانداون كلاسيك التحضيري للفئة الثالثة.

وبأسلوب كلاسيكي، انطلق «أرابيان كراون» من البوابة، وسرعان ما تقدم إلى الصدارة بثبات، وظل السباق ينسج على هذا المنوال، قبل أن يسجل انطلاقة صاروخية، لينفرد بالصدارة، ويتفوق في نهاية الأمر بفارق 3.25 طول عن «ماكدوف» لجودمونت، فيما جاء ثالثاً «ريماد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وسجل البطل 2:12:61 دقيقة.

وأشرك جودلفين «أديار» في السباق البالغ طوله 2000 متر، حيث هزم من قبل «النكوير» عام 2021، قبل أن يفوز بـ «الديربي الإنجليزي» في إبسوم، فيما انتصر «ويستوفر» قبل عامين، وذهب إلى الفوز بـ «الديربي الأيرلندي».

واستهل المهر المنحدر من نسل «دباوي» مسيرته بمشاركتين على المضمار بمدينة إيشر في يوليو الماضي، حيث حافظ على مركزه بقوة، ليحتل المركز الثالث في مشاركته الأولى، قبل أن يحرز فوزاً مريحاً بفارق طولين في سباق للمبتدئة.

وحقق «أرابيان كراون» فوزاً حاسماً بسباق ستونهنج ستيكس قوائم في سولسبري، قبل أن يختتم موسمه المتقدم في عمر السنتين، بفوز مهيمن بسباق غياث زيتلاند ستيكس للفئة الثالثة، في مهرجان دبي لأبطال المستقبل في «نيوماركت».