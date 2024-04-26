السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أرابيان كراون» لجودلفين يعزز حظوظه في «الديربي الإنجليزي»

«أرابيان كراون» لجودلفين يعزز حظوظه في «الديربي الإنجليزي»
26 ابريل 2024 21:01

 
عصام السيد (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«خان دو نايل» بطل كأس الوثبة في بلجيكا
سكيك يقدم «مشاركة شجاعة» في «التحدي العالمي»


عاد «أرابيان كراون» لجودلفين، بإشراف شارلي ابلبي، وقيادة وليام بيوك، إلى مضمار سانداون بارك، ليعزز أحلامه في الديربي الإنجليزي، بفوز لافت من البوابة إلى خط النهاية، بسباق سانداون كلاسيك التحضيري للفئة الثالثة.
وبأسلوب كلاسيكي، انطلق «أرابيان كراون» من البوابة، وسرعان ما تقدم إلى الصدارة بثبات، وظل السباق ينسج على هذا المنوال، قبل أن يسجل انطلاقة صاروخية، لينفرد بالصدارة، ويتفوق في نهاية الأمر بفارق 3.25 طول عن «ماكدوف» لجودمونت، فيما جاء ثالثاً «ريماد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وسجل البطل 2:12:61 دقيقة.
وأشرك جودلفين «أديار» في السباق البالغ طوله 2000 متر، حيث هزم من قبل «النكوير» عام 2021، قبل أن يفوز بـ «الديربي الإنجليزي» في إبسوم، فيما انتصر «ويستوفر» قبل عامين، وذهب إلى الفوز بـ «الديربي الأيرلندي».
واستهل المهر المنحدر من نسل «دباوي» مسيرته بمشاركتين على المضمار بمدينة إيشر في يوليو الماضي، حيث حافظ على مركزه بقوة، ليحتل المركز الثالث في مشاركته الأولى، قبل أن يحرز فوزاً مريحاً بفارق طولين في سباق للمبتدئة.
وحقق «أرابيان كراون» فوزاً حاسماً بسباق ستونهنج ستيكس قوائم في سولسبري، قبل أن يختتم موسمه المتقدم في عمر السنتين، بفوز مهيمن بسباق غياث زيتلاند ستيكس للفئة الثالثة، في مهرجان دبي لأبطال المستقبل في «نيوماركت».

الإمارات
إنجلترا
جودلفين
الخيول
آخر الأخبار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
26 ابريل 2024
جولر.. مستقبل ريال مدريد
الرياضة
جولر.. مستقبل ريال مدريد
اليوم 13:36
تايوان رصدت 22 طائرة صينية في محيط الجزيرة
الأخبار العالمية
تايوان رصدت 22 طائرة صينية في محيط الجزيرة
اليوم 13:34
مقتل وإصابة 14 شخصاً في انقلاب حافلة بالهند
الأخبار العالمية
مقتل وإصابة 14 شخصاً في انقلاب حافلة بالهند
اليوم 12:46
«خان دو نايل» بطل كأس الوثبة في بلجيكا
الرياضة
«خان دو نايل» بطل كأس الوثبة في بلجيكا
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©