كأس أبريل للبولو بين الحبتور والذئاب

دبي (الاتحاد)

يلتقي اليوم، فريقا الحبتور، وذئاب دبي مهرة، في المباراة النهائية لبطولة شهر أبريل للبولو المقامة بنادي الحبتور للبولو والفروسية، والتي شارك فيها 4 فرق، ويسبق النهائي كأس الترضية بين فريقي مور رالف ستارز و«بي بي إس هيسكث»، وتمثل البطولة ختام النشاط الرسمي للنادي. ويقود محمد الحبتور فريق الحبتور، بحثاً عن الفوز الأخير والختامي في الموسم، ويضم الفريق محمد الحبتور والشيخة عليا آل مكتوم، وخلف الحبتور ودياز البريدي، وهو نفس ما يطمح به فريق الذئاب بقيادة حبتور الحبتور معه طارق الحبتور، وفيكتوريا ليوبيل برونو باز. فاز الحبتور على فريق مو رالف ستارز 5-2، فيما فاز ذئاب دبي مهرة على فريق «بي بي إس هيسكث» 6-2، ليتأهل الفريقان إلى المباراة النهائية، ويلعب الخاسران على كأس الترضية.