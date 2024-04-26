«دوري 21» يدشن الجولة 21 بـ 4 مباريات

دبي (الاتحاد)

يشهد «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، عودة العين المتصدر بـ 41 لسباق التنافس على اللقب، بعد غيابه عن الجولتين الماضيتين بداعي التأجيل، ويحل «الزعيم» ضيفاً على شباب الأهلي غداً، ضمن «الجولة 21» التي تنطلق اليوم بمباريات حتا وبني ياس، اتحاد كلباء والنصر، الوحدة والإمارات، الجزيرة والوصل، وتختتم غداً بمباريات شباب الأهلي والعين، البطائح والشارقة، وخورفكان وعجمان. ويتصدر «الزعيم» الدوري برصيد 41 نقطة من 18 مباراة، مقابل 38 لاتحاد كلباء «الوصيف» من 19 مباراة، فيما يحتل الشارقة المركز الثالث، وله 37 نقطة، والجزيرة رابعاً بـ 35 نقطة. وأهدر اتحاد كلباء الذي يستقبل ضيفه النصر اليوم، فرصة اعتلاء الصدارة مؤقتاً بخسارته في الجولة الماضية أمام ضيفه شباب الأهلي 2-4، وينشد «النمور» التمسك بمقعده الحالي في وصافة الترتيب ومواصلة مطاردة «الزعيم».