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الرياضة

عودة العروبة تشعل أجواء «دوري الأولى»

عودة العروبة تشعل أجواء «دوري الأولى»
27 ابريل 2024 01:28

دبي (الاتحاد)‬‬‬‬

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تشعل عودة العروبة الغائب عن مشهد الجولة الماضية، في «دوري الدرجة الأولى»، بلقاء ضيفه جلف يونايتد أجواء «الجولة 29»، والتي تنطلق اليوم، بإقامة 4 مباريات، هي الفجيرة مع مسافي، يونايتد مع الظفرة، التعاون مع جلف إف سي، وتستكمل غداً بمباريات دبا والعربي، والذيد والحمرية، وسيتي والجزيرة الحمراء. ويطمح العروبة المتصدر بـ 64، والمرشح الأقوى لحسم بطاقة الصعود الأولى، إلى قطع خطوة جديدة في الطريق نحو التأهل في المواجهة أمام ضيفه جلف يونايتد صاحب المركز الخامس عشر، برصيد 22 نقطة. في المقابل، يتسلح الفجيرة «الرابع» برصيد 45 نقطة، بمعنويات فوزه على دبا الحصن 2-1، حينما يستقبل جاره مسافي «الثامن» برصيد 38 نقطة، وعلى استاد شباب الأهلي بالعوير يشعل فارق النقاط الثلاث مواجهة يونايتد «الخامس» برصيد 43، أمام ضيفه الظفرة «السادس»، وله 40 نقطة. وبعيداً عن سباق المقدمة، يلتقي التعاون «التاسع» برصيد 36 نقطة، ضيفه جلف إف سي «الثالث عشر»، وله 26 نقطة. 
وتكتسي الجولات الست المتبقية بأهمية خاصة، مع وضوح الرؤية بشأن المنافسة على بطاقتي الصعود إلى دوري المحترفين، بعدما اقترب العروبة المتصدر من حسم البطاقة الأولى. في المقابل، تبدو حظوظ دبا الحصن «الوصيف» بـ 54 نقطة من 26 مباراة، ومنافسه دبا «الثالث» برصيد 52 نقطة الأكبر، في حسم المنافسة على «مقعد الوصيف»، ويملك الفجيرة «الرابع» برصيد 45 نقطة، ويونايتد «الخامس» بـ 43 نقطة، وصولاً إلى الظفرة السادس برصيد 40 نقطة، حظوظاً متباينة في سباق المنافسة.

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