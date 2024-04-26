العين وشباب الأهلي.. «قمة الكبار»

معتصم عبدالله (دبي)

تتجه الأنظار في الساعة التاسعة إلا الربع مساء اليوم، صوب استاد هزاع بن زايد، في «دار الزين»، والذي يحتضن قمة العين وشباب الأهلي في ختام «الجولة 21»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تشهد أيضاً لقاء عجمان وخورفكان على استاد راشد بن سعيد، ومباراة الشارقة والبطائح على استاد الشارقة.

وتنطوي «القمة الجماهيرية» بين «الزعيم» وضيفه «الفرسان»، على أهمية خاصة في «السباق المحتدم» بين «القطبين» للتشبث بآمال المنافسة على اللقب، وتقليص فارق النقاط مع الوصل «المتصدر»، بعدما جمع العين 36 نقطة من 18 مباراة، مقابل 40 نقطة لضيفه شباب الأهلي.

ويعود «الزعيم العيناوي» إلى السباق المحلي، بعد غياب جولتين على التوالي، تأجلت خلالهما مباراتي الفريق إمام الإمارات والوصل، في ظل مشاركته القارية الناجحة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024، وانتزاعه بطاقة التأهل إلى «النهائي الرابع» في تاريخه على حساب منافسه الهلال السعودي 5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

في المقابل، يعول «الفرسان» على جاهزية أغلب عناصر الفريق الأساسية، والمعنويات الجيدة للاعبين، بعد الفوز في مباراة الجولة الماضية أمام اتحاد كلباء 4-1، والتي تجاوز خلالها الفريق سريعاً «عثرة» خسارة مباراة «الديربي» أمام مضيفه النصر 2-3 في «الجولة 19».

وتحمل القمة المرتقبة «الرقم 30»، في تاريخ مواجهات الفريقين في «دوري المحترفين»، حيث يتفوق العين برصيد 13 انتصاراً، وهو يسعى لحصد «ثنائية» الفوز ذهاباً وإياباً للمرة الأولى أمام شباب الأهلي منذ موسم 2011- 2012، بعدما كسب مباراة الدور الأول 3-0، في المقابل حقق «الفرسان» الفوز في 8 مواجهات، مقابل التعادل 8 مرات.

وعلى استاد الشارقة بـ «الإمارة الباسمة»، تشعل «المسافات القريبة» ما بين «الملك» صاحب المركز السادس برصيد 30 نقطة، وضيفه البطائح «السابع»، وله 25 نقطة، أجواء مواجهة «الديربي الجديد»، والذي يُعد الرابع في تاريخ لقاءات الفريقين في «دوري المحترفين»، بعدما شهدت المباريات الثلاث الماضية فوز الشارقة في مباراتين، والتعادل في مباراة واحدة 3-3، ضمن الدور الأول للموسم الحالي 2023- 2024.

ويرفع الفريقان «شعار التعويض»، بعدما عانى الشارقة تراجع نتائج الفريق، عقب فشله في الفوز خلال آخر 5 مباريات على التوالي، من بينها 4 تعادلات، في الوقت الذي خسر فيه البطائح مباراته في الجولة الأخيرة أمام ضيفه النصر 1-3. وفي مباراة ثالثة، ينشد عجمان «الحادي عشر»، وضيفه خورفكان صاحب المركز العاشر، «فك الارتباط» بين الفريقين على رصيد النقاط المشترك، بمجموع 20 نقطة للفريقين، بعدما خاض «البرتقالي» 18 مباراة، مقابل 19 مباراة لـ «النسور». واستعاد الفريقان ذاكرة الانتصارات في الجولة الماضية، بفوز «البرتقالي» على مضيفه الوحدة 2-1، فيما تفوق «النسور» على ضيفه بني ياس بالنتيجة ذاتها.



أهداف مضمونة

تعد مواجهة «قمة الختام» بين العين وشباب الأهلي بمتعة تهديفية مضمونة، عطفاً على تاريخ لقاءات الفريقين في «دوري المحترفين»، والتي لم يسبق أن خلت من الأهداف، حيث وصل مجموعها إلى 88 هدفاً، بمعدل 3 أهداف في المباراة.



«ملك» التعادلات

استحق الشارقة «المتعثر» بالتعادل في آخر 4 مباريات على التوالي، لقب «ملك التعادلات» في الموسم الحالي، من «دوري أدنوك للمحترفين» برصيد 9 مباريات، وهي النسبة الأكبر من بين جميع فرق الدوري، حيث بات على بُعد مباراة واحدة من معادلة رصيد تعادلاته الأكبر في موسم 2013- 2024.



مواجهة خاصة

يتأهب رافايل «دودو» مهاجم عجمان الحالي، لمواجهة خاصة أمام «أصدقاء الأمس» خورفكان، بعدما لعب 4 مواسم بقميص «النسور»، قبل الانتقال إلى «البرتقالي»، ويعد دودو هداف مواجهات الفريقين في «دوري المحترفين» برصيد 4 أهداف مقابل 3 أهداف لزميله المغربي وليد أزارو.