130 سفينة تشارك في النسخة 33 لـ«سباق القفال»

دبي (وام)

أكد محمد عبد الله حارب، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، المدير التنفيذي المشرف على مهرجان سباق القفال، أن السباق يشهد سنوياّ زيادة من 5% إلى 10% في أعداد المشاركين.

ويقام السباق المخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، في نسخته الـ33، خلال الفترة من 11 إلى 19 مايو المقبل، على امتداد أكثر من 50 ميلاً بحرياً في المسافة ما بين جزيرة صير بونعير، مروراً بجزيرة القمر حتى شواطئ دبي. وأوضح حارب أن عدد المسجلين في نسخة العام الماضي بلغ 126 سفينة، شاركت منها 125 سفينة، أي بنسبة تقترب من 100% من المسجلين.

وأضاف أنه من المقرر فتح باب التسجيل يوم الأربعاء المقبل، ومن المنتظر في ظل الزيادة المتوقعة في كل نسخة، أن يصل العدد إلى 130 سفينة أو أكثر.

وأكد أن اللجنة المنظمة تخوض تحدياً في كل نسخة يتمثل في سلامة نقل ما بين 4 إلى 5 آلاف شخص من شواطئ الإمارات عامة، إلى جزيرة صير بونعير.