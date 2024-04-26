الجزيرة يفرض التعادل على الوصل

مراد المصري (أبوظبي)



فرض الجزيرة التعادل على الوصل 2-2، في «المباراة المثيرة» التي أقيمت على استاد زعبيل، في افتتاح «الجولة 21»، ضمن «دوري أدنوك للمحترفين»، ليصل «الإمبراطور» إلى «52 نقطة» في الصدارة بفارق «12 نقطة» مؤقتاً عن شباب الأهلي أقرب مطارديه، فيما يملك «فخر أبوظبي» 24 نقطة.

تقدم الجزيرة بهدف رائع أحرزه علي مبخوت الذي سدد الكرة بذكاء «ساقطة» من فوق الحارس خالد السناني في الدقيقة 12، وأدرك فابيو ليما التعادل للوصل من ضربة جزاء في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، وأضاف «البديل» أداما ديالو الهدف الثاني لصاحب الأرض برأسية في الدقيقة 63، ورد الجزيرة بهدف التعادل من «البديل» برونو، بعد مجهود فردي من كيبانو في الدقيقة 79.