برعاية حمدان بن زايد.. «دلما التاريخي» ينطلق بالفعاليات التراثية والرياضية

الظفرة (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، انطلقت أمس فعاليات النسخة السابعة من مهرجان سباق دلما التاريخي، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، في جزيرة دلما، بمنطقة الظفرة في أبوظبي، ويستمر حتى الخامس من مايو المقبل.

وزار الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، فعاليات ومسابقات المهرجان، رفقه معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وسالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعدد من المسؤولين في الهيئة والنادي وأعيان جزيرة دلما والنواخذة والبحارة المشاركين في السباقات البحرية التراثية.

واطلع الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان على أجنحة الجهات المشاركة والراعية والداعمة، ومحلات الأسر المنتجة في السوق الشعبي الذي يقام على مساحة 25 ألف متر مربع، إلى جانب المسابقات البحرية التراثية والحديثة والمسابقات الرياضية والشعبية التي يحتضنها المهرجان.

وزار موقع مسابقة الطبخ الشعبي وبيت النوخذة وقرية الطفل والفعاليات والمسابقات التراثية المتنوعة التي تقام في قلب السوق، وشاهد جانباً من عروض فرق أبوظبي للفنون الشعبية التابعة للهيئة، والمسابقات المتنوعة التي تقدم على المسرح للأطفال وزوار المهرجان.

وشهد اليوم الأول للمهرجان انطلاق منافسات تراثية ورياضية عدة، خصصت لها جوائز قيمة، وهي بطولة كرة القدم الشاطئية، لفئتي الكبار والصغار، وبطولة الكيرم للرجال والسيدات، وهي من الألعاب الشعبية في الإمارات ومنطقة الخليج، وبطولة الدومينو للرجال والسيدات، ومسابقة الطبخ الشعبي لإعداد المأكولات الإماراتية التقليدية، وتقام منافساتها أمام جمهور المهرجان للتعريف بطريقة إعداد كل نوع من الطعام.

وشهد المهرجان انطلاق بطولة دلما لصيد الشعري التي يبلغ مجموع جوائزها 300 ألف درهم، وتختتم 5 مايو المقبل، وتهدف إلى إبراز المكانة التاريخية لمهنة الصيد وقيمتها في المجتمع الإماراتي، والحرص على إحيائها وتطويرها ورعايتها، بوصفها أحد المكونات الرئيسة في التراث الإماراتي، يتناقلها الأبناء عن الآباء.

ويأتي مهرجان سباق دلما التاريخي، في إطار تعريف جمهوره من المواطنين والمقيمين والسيّاح بالقيمة الحضارية الكبيرة للتراث البحري الإماراتي، ودوره المشهود في الحفاظ على الهُويَّة الوطنيَّة من موقعه، بوصفه أحد أعمدة تراث الدولة، كما يهدف المهرجان إلى إبراز الأهمية التاريخية للجزر الإماراتية، إضافة إلى إحداث حراك اقتصادي يدعم الأسر المنتجة، وينعش السوق المحلي لجزيرة دلما ومجتمعها المحلي.

وينطلق اليوم، «سباق دلما لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً»، على مدار يومين. ويقام السباق في 5 أشواط تتنافس في أربعة قوارب الفائزة في كل شوط من أشواط «سباق أبوظبي لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً» الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان التراث البحري على كورنيش أبوظبي فبراير الماضي.

وتتأهل القوارب الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في كل شوط إلى شوط «حصباة دلما» الذي تجري منافساته يوم الأحد.

ويبلغ مجموع جوائز السباق أكثر من مليوني درهم، حيث يحصل الفائز الأول في كل شوط من الأشواط الأربعة على 80 ألف درهم، والثاني على 70 ألفاً، والثالث على 60 ألفاً، ويحصل الفائزون من الرابع وحتى العاشر على جوائز تتراوح بين 50 و26 ألفاً.

ويحصل الفائز الأول في الشوط الخامس شوط «حصباة دلما» على جائزة مالية قدرها 100 ألف درهم، والثاني 80 ألفاً، والثالث 70 ألفاً، والفائزون من الرابع وحتى الثاني عشر على جوائز تبدأ من 60 ألفاً وحتى 10 آلاف.

وكان الاجتماع التنويري للسباق عقد، بمجلس محمد خلف في أبوظبي، وتم إجراء عملية القرعة على خط البداية، وتوزيع القوارب على أشواط السباق، بحضور أعضاء اللجنة المنظمة، والنواخذة، والبحارة المشاركين، وذلك توخياً لتحقيق التوازن والعدالة، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين. كما تم خلال الاجتماع التأكيد على الشروط والتعليمات الفنية للقوارب.