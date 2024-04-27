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الرياضة

نصري: «نجما السامبا» أفضل من ميسي ورونالدو!

نصري: «نجما السامبا» أفضل من ميسي ورونالدو!
27 ابريل 2024 11:01

 


أنور إبراهيم (القاهرة)

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عندما سُئل الفرنسي «المخضرم» سمير نصري عن المقارنة بين البرازيليين رونالدو ورونالدينيو، من جهة، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو من جهة أخرى، كان رأيه قاطعاً وحاسماً، إذ قال: نجما السامبا أفضل بكثير من حيث الموهبة، وإنه كان بمقدورهما أن يحققان أشياء أفضل من «البرغوث» و«الدون»، لولا أسلوب حياتهما غير المنضبط، وبوجه خاص رونالدينيو، وعشقهما للسهر والاحتفالات.
وقال نصري في تصريحات نشرتها شبكة راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت، نقلاً عن قناة «TWITCH»، إنه قبل هيمنة وسيطرة ميسي ورونالدو على الكرة العالمية، أُتيحت الفرصة لجيل كامل من عشاق «الساحرة المستديرة»، لمشاهدة هذين النجمين البرازيليين، وما يفعلانه بالكرة، ولولا عدم جديتهما وانشغالهما بحياة السهر والحفلات، ونمط الحياة العشوائي، لكان لهما شأن آخر، ورغم ذلك نجحا في الحصول على 3 كرات ذهبية «اثنتان للظاهرة وواحدة لرونالدينيو».
وعندما سُئل نصري سؤالاً محدداً بشأن ما إذا كان البرازيليان أفضل بالفعل، قال من دون تردد: هذا أمر مؤكد، لوكانا يعشان حياة رياضية صحية، وبعيداً عن السهر والاحتفالات. وأضاف: موهبة رونالدو ورونالدينيو فطرية و«بكر» وخام، ولوكانا جادين في حياتهما لاستطاعا أن يُطفأ ميسي وكريستيانو، فما كان يفعله رونالدينيو بالكرة لم أر مثيل له على الإطلاق.
وقال نصري: رغم الإصابات الكثيرة التي تعرض لها رونالدو البرازيلي، و«الحماقات» الكثيرة التي أرتكبها رونالدينيو واهتمامه بالسهر والاستمتاع بمباهج الحياة، إلا إنهما نجحا مع ذلك في الحصول على 3 كرات ذهبية، وهذا في حد ذاته إنجاز كبير، وكان من الممكن أن يحصل كل منهما على عدد أكبر، أنا على اقتناع كامل بذلك.
وأشار نصري إلى أن مدربين كثيرين اعترفوا بأنهم لم يروا لاعباً يقوم بما كان رونالدينيو ورونالدو يقومان به.
وأعترف بأن أهم ميزة تميز كريستيانو رونالدو، هي كونه «ماكينة» وأحد أكثر اللاعبين كمالاً، حيث يسدد بقدميه ورأسه ويتمتع بلياقة بدنية غير عادية.
والآن وبعد كل السنين التي تألق فيها ميسي ورونالدو، وتنافسهما لأكثر من 15 عاماً على الألقاب الفردية والبطولات الجماعية، وهما يلعبان في أوروبا، تغير الوضع، ويقضي ميسي أيامه الجميلة مع إنتر ميامي بالدوري الأميركي، مع سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا ولويس سواريز، زملائه السابقين في برشلونة، بينما يتألق رونالدو مع النصر في الدوري السعودي حيث سجل هذا الموسم حتى الآن 29 هدفاً.

ليونيل ميسي
كريستيانو رونالدو
إنتر ميامي
النصر السعودي
رونالدينهو
رونالدو
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