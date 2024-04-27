«خان دو نايل» بطل كأس الوثبة في بلجيكا



بلجيكا (الاتحاد)



حصد الجواد «خان دو نايل» لأورس إيشباخر، بإشراف فرانشيسكا إيشباخر، وقيادة ستيفن لورنت، لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1500 متر، والذي أقيم بمضمار مونس جلين البلجيكي، تحت مظلة «النسخة 16» لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

واجتمع للسباق البالغة جائزته 5 ألف يورو، 10 من نخبة الخيول من أوروبا، وجاء في قمة الإثارة والتشويق، حيث تمكن «خان دو نايل» البالغ من العمر أربع سنوات، والمنحدر من نسل «نو ريسك الموري»، من التفوق بفارق 5 أطوال عن «بابيلون» بقيادة ستيف هيلين، فيما جاءت في المركز الثالث «برنسيس» بقيادة فاندر بيك، وهما للمالك والمدرب جي تي زوتليف، وسجل البطل زمناً قدره 1:42:93 دقيقة.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئتين الثانية والثالثة.