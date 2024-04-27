الأحد 28 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«خان دو نايل» بطل كأس الوثبة في بلجيكا

«خان دو نايل» بطل كأس الوثبة في بلجيكا
27 ابريل 2024 12:30

 
بلجيكا (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«الشعبة البرلمانية»: خطوات من أجل توظيف آمن للذكاء الاصطناعي
مواطنون عُمانيون لـ«الاتحاد»: قرار إلغاء المخالفات المرورية يترجم العلاقات الأخوية الراسخة


حصد الجواد «خان دو نايل» لأورس إيشباخر، بإشراف فرانشيسكا إيشباخر، وقيادة ستيفن لورنت، لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1500 متر، والذي أقيم بمضمار مونس جلين البلجيكي، تحت مظلة «النسخة 16» لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ويأتي تنظيم المهرجان، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.
واجتمع للسباق البالغة جائزته 5 ألف يورو، 10 من نخبة الخيول من أوروبا، وجاء في قمة الإثارة والتشويق، حيث تمكن «خان دو نايل» البالغ من العمر أربع سنوات، والمنحدر من نسل «نو ريسك الموري»، من التفوق بفارق 5 أطوال عن «بابيلون» بقيادة ستيف هيلين، فيما جاءت في المركز الثالث «برنسيس» بقيادة فاندر بيك، وهما للمالك والمدرب جي تي زوتليف، وسجل البطل زمناً قدره 1:42:93 دقيقة.
ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.
وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئتين الثانية والثالثة.

مهرجان منصور بن زايد للخيول
كأس الوثبة ستاليونز
الإمارات
بلجيكا
الخيول
سباقات الخيول
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يطّلع على الجهود التطويرية لشرطة أبوظبي في منطقة الظفرة
علوم الدار
حمدان بن زايد يطّلع على الجهود التطويرية لشرطة أبوظبي في منطقة الظفرة
27 ابريل 2024
طفلان فلسطينيان يقفان وسط أنقاض منزل مدمر في رفح جنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تكثيف جهود التوصل إلى هدنة في غزة والحيلولة دون اجتياح رفح
اليوم 01:36
لويد أوستن بمقر البنتاجون في واشنطن دي سي أثناء الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ6 مليارات دولار
اليوم 01:36
دمار واسع في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تضاعف عدد المواقع التراثية المدمرة في غزة
اليوم 01:35
فريق مسام يواصل عمله لتأمين حياة المدنيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن.. تحذيرات من خطر «الألغام المهاجرة» في موسم الأمطار
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©