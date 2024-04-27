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الرياضة

إنديانا يتقدم على ميلووكي بـ«سلّة قاتلة»

إنديانا يتقدم على ميلووكي بـ«سلّة قاتلة»
27 ابريل 2024 12:21

 
لوس أنجلوس (أ ف ب)

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سجّل تايريز هاليبورتون سلّة فوز قاتلة منحت إنديانا بايسرز الفوز على ضيفه ميلووكي باكس 121-118، بعد التمديد والتقدّم 2-1، في الدور الأول من «بلاي أوف» دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وبعد أن أهدر تقدّماً بلغ 17 نقطة في الربع الثالث، استفاد بايسرز من تشكيلة باكس المنقوصة، ودانت له الأفضلية في السباق نحو التأهل إلى نصف نهائي المنطقة الشرقية.
وأنهى هاليبورتون المباراة بثلاثة أرقام مزدوجة «تريبل دابل»، بواقع 18 نقطة، 16 تمريرة حاسمة و10 متابعات، فيما كان كريس ميدلتون الأبرز لدى الخاسر مع 42 نقطة. زرع ميدلتون ثلاثية عادلت الأرقام، قبل 2.3 ثانيتين من نهاية الوقت الأصلي، ثم أخرى قبل ثماني ثواني من الوقت الممدّد.
لكن قبل 1.6 ثانية من الصافرة، انطلق هاليبورتون بالكرة من ملعبه مخترقاً دفاع باكس، قبل أن يسقط كرة عالية في السلة، ويحصل على خطأ ترجمه برمية حرّة، ليرتفع الفارق إلى ثلاث نقاط، ولم يكن ميدلتون الذي لعب رغم التواء بكاحله، قادراً على ترجمة ثلاثية أخرى رائعة في الوقت القصير المتبقي.
قال هاليبورتون «عرفت إني سأسدّد مهما سيحصل».
وفي ظل غياب مستمر لنجمه الخارق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، لم يكن باكس قادراً على مجاراة بايسرز مطلع اللقاء.
عرج موزّعه المخضرم داميان ليلارد بسبب آلام في ركبته في الربع الأوّل. عاد ليسجّل 19 من نقاطه الـ28 في الشوط الثاني، قبل أن يتعرّض لإصابة أخرى في وتر أخيل.
تقدّم باكس للمرة الأولى بعد ثلاثية من النجم ليلارد مطلع الربع الأخير، وتغيّرت هوية المتقدّم ست مرّات لتنتقل المعركة إلى الوقت الإضافي.
أضاف هاليبورتون «كل هجمة قيّمة، عليك أن تبحث، والمباراة لا تنتهي إلا مع الصافرة».
أضاف لاعب الارتكاز مايلز تيرنر 29 نقطة لبايسرز الذي يستضيف المباراة الرابعة الأحد، والكاميروني باسكال سياكام 17 نقطة.

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