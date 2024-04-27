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الرياضة

15 نزالاً في «دولية دبي للملاكمة»

15 نزالاً في «دولية دبي للملاكمة»
27 ابريل 2024 15:08

رضا سليم (دبي)
كشفت اللجنة المنظمة لبطولة لبطولة دبي الدولية لملاكمة للمحترفين، تفاصيل النسخة السابعة من الحدث الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، مساء الأحد بمبنى «ذا أجندة» في الميديا سيتي، بمشاركة عدد من الأبطال المحترفين، ضمن سلسلة بطولات «إي إم دي فايت نايت»، وتشهد البطولة إقامة 15 نزالاً يتنافس فيها عدد من الأبطال العالميين والعرب ويتصدر النزال الرئيسي بين الملاكم الكوبي دانيان والملقب بـ «جونزيلا» والتنزاني إلين كابونجو، ويشارك الإماراتي في البطولة الملاكم ماجد النقبي الذي سيواجه الجزائريّ نادجي ميزيادي في وزن خفيف الوسط، كما سيواجه الجزائريّ محمد مخنن منافسه الرّوسي ارابزهون في وزن الريشة، وأبرز مواجهات الملاكمة النسائية بين الإيرانيّة ناستاران والتنزانية حليمة فينجابي عن وزن السوبر فلاي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة عيسى الدح، وحضور عدد من الملاكمين المشاركين في النسخة السابعة، كما شهد المؤتمر إجراءات الوزن الرسمية للملاكمين.
ورحب عيسى الدح، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة بالمشاركين في النسخة السابعة، موجهاً الشكر إلى مجلس دبي الرياضي على دعمه للحدث، من انطلاقته، مؤكداً على اكتمال كافة التجهيزات اللوجستية للبطولة وجاهزية الحدث للانطلاق وستكون ليلة رائعة بين الملاكمة والكل يتطلع لضربة البداية، وهناك مكاسب كثيرة من تنظيم الحدث في دبي في مقدمتها نشر اللعبة وتقديم وجبة دسمة من الإثارة والتحدي بين الأبطال.

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