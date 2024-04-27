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الرياضة

أحمد بن حمدان يتوِّج الفائزين في بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد

أحمد بن حمدان يتوِّج الفائزين في بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد
27 ابريل 2024 15:31

 

أبوظبي (الاتحاد)
تَوَّج الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، الفائزين في بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد 2024، التي أقيمت تحت رعاية سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي. البطولة أُقيمت في الفترة من 19 إلى 21 أبريل، بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات البحرية، في إطار السعي للحفاظ على المسابقات التقليدية التراثية التي تُعبِّر عن تراث الإمارات البحري.
وأُقيم حفل التتويج في مجلس محمد خلف في منطقة الكرامة، أبوظبي، وحضره عدد من المشاركين في البطولة وأعضاء اللجنة المنظِّمة، وممثّلي الوسائل الإعلامية، ومُنِح خلاله حمد الكمالي جائزةَ المركز الأول، البالغة 200000 درهم، بعد أن تمكَّن من اصطياد سمكة كنعد بوزن 32.69 كيلوجرام، وعمر البريكي جائزة المركز الثاني، البالغة 150000 درهم، ومحمد المرزوقي جائزة المركز الثالث، البالغة 10000 درهم.
وكُرِّم المشاركون في البطولة من خارج دولة الإمارات، من المملكة الأردنية الهاشمية، وسلطنة عُمان، ومملكة البحرين، وكذلك فريق الناموس الإماراتي النسائي المشارك في البطولة، والجهات الداعمة والراعية والشركاء الذين كان لهم الدور الكبير في النجاحات التي تحقَّقت في بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، وهم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، هيئة أبوظبي للتراث، قناة ياس، دلما مارين، أبوظبي البحرية، قيادة الحرس الوطني، هيئة أبوظبي للدفاع، المدني، هيئة البيئة – أبوظبي، ومجلس محمد خلف. 
شارك في الحدث، الأكبر على مستوى المنطقة، أكثر من 1500 صيّاد، على أكثر من 360 قارب صيد، وسلَّم 138 قارباً 166 سمكة كنعد للوزن، وتنافس الجميع على جوائز يفوق مجموعها مليون درهم. 
وأصبحت بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد من أهمِّ الأحداث الرياضية البحرية التي تحافظ على الموروث الشعبي لأبناء الإمارات في صيد الكنعد، وتشجِّع المجتمع على ممارسة رياضة الصيد، وتعزِّز مفهوم إحياء التراث البحري المحلي، وتوفِّر الفرص أمام الهواة لممارسة صيد الأسماك، وتنشيط تلك الهواية، وإحياء روح التنافس بينهم في رياضة الصيد البحري.
وتوجَّه عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بالشكر الجزيل إلى سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، على رعايته الكريمة لهذا العرس والمهرجان البحري الذي يدعم تبنّي الرياضة أسلوباً للحياة اليومية، ويهدف إلى إحياء رياضات الصيد البحري. 
وقال العواني: «نشكر كلَّ مَن أسهم في النجاحات المبهرة التي حقَّقتها البطولة منذ الإعلان عنها، كما نشكر الذين أسهموا في دعم البطولة من الرعاة والشركاء الاستراتيجيين، ونودُّ أن نشيد هنا بالدور الكبير الذي أدَّته اللجان المنظِّمة في نجاح البطولة، ونَعِدُ الجميع بمزيدٍ من بطولات رياضة الصيد البحري».

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