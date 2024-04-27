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الرياضة

شعلة «أولمبياد باريس» تنطلق بحراً إلى فرنسا

شعلة «أولمبياد باريس» تنطلق بحراً إلى فرنسا
27 ابريل 2024 15:53

 
أثينا (رويترز)

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انطلقت شعلة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، باتجاه فرنسا على متن سفينة ذات ثلاثة صواري، إيذاناً ببدء المرحلة الأخيرة من الاستعدادات، قبل حفل افتتاح الأولمبياد في 26 يوليو.
وغادرت السفينة بيليم ميناء بيرايوس صباحاً في رحلة تستغرق 11 يوماً، وستصل في الثامن من مايو إلى مدينة مرسيليا الواقعة في جنوب فرنسا، والتي أسسها مستوطنون يونانيون قبل الميلاد بنحو 600 عام.
وتسلم منظمو أولمبياد باريس الشعلة، في حفل أقيم في استاد باناثينيك في أثينا، بعد إيقادها الأسبوع الماضي في أولمبيا القديمة في بداية مسيرة استمرت 11 يوماً في اليونان.
واستضاف استاد باناثينيك أول دورة ألعاب أولمبية حديثة في عام 1896.
وبعد احتفال قصير في ميناء بيرايوس أبحرت السفينة باتجاه فرنسا.
ومن المتوقع أن يحضر نحو 150 ألف مشجع حفل استقبال الشعلة في ميناء مرسيليا القديم الذي يستضيف مسابقات الشراع الأولمبية، وسيكون مركز انطلاق مسيرة الشعلة في أنحاء فرنسا لمدة 68 يوماً.
ويصعد آخر شخص يحمل الشعلة في مرسيليا على سطح استاد فيلودروم في التاسع من مايو، وتنتهي مسيرتها في باريس 26 يوليو، بإضاءة المرجل الأولمبي، خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الذي سقام على امتداد نهر السين.
ويأمل منظمو دورة باريس أن يكون حفل الافتتاح الذي يشهد إبحار 160 قارباً تقل رياضيين من جميع أنحاء العالم لمسافة ستة كيلومترات نحو برج إيفل مذهلاً.
وسيشاهد حوالي 300 ألف شخص الحفل من ضفتي نهر السين، بينما يتابعه الجمهور العالمي عبر شاشات التلفزيون.
وطلبت الحكومة الفرنسية من نحو 45 دولة أجنبية المساهمة بعدة آلاف إضافية من أفراد الجيش والشرطة والمدنيين للمساعدة في توفير الأمن والحماية لأولمبياد باريس.

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