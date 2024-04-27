ليفربول وفينورد.. «اتفاق سلوت»

لندن (د ب أ)



ذكرت تقارير إعلامية، أن أرني سلوت المدير الفني لفينورد الهولندي، اقترب بشدة من تدريب نادي ليفربول، بعد أن وافق النادي الإنجليزي على دفع تعويض لفينورد بقيمة 11 مليون يورو «11 مليوناً و700 ألف دولار».

وأشارت تقارير إعلامية في بريطانيا وهولندا إلى أن الناديين توصلا إلى اتفاق شفهي، بشأن هذه المسألة، مما يفتح الباب أمام سلوت «45 عاماً» لخلافة الألماني يورجن كلوب في تدريب ليفربول.

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية، أن فينورد يتلقى تعويضاً بقيمة 11 مليون يورو، لكن صحيفة «دي تيليجراف» الهولندية أشارت إلى أن التعويض قد يصل إلى 13 مليون يورو. ويتبقى لسلوت عامان في عقده مع فينورد وصيف الدوري الهولندي.

ويرحل كلوب عن تدريب ليفربول بعد ولاية دامت أكثر من ثمانية أعوام، فاز خلالها بكافة الألقاب الممكنة، من بينها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وكان المدرب الألماني يرغب في إنهاء مسيرته مع ليفربول محققاً لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية، ولكن يبدو أن هذا غير مرجح بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام إيفرتون الأسبوع الماضي، حيث أصبح لدى أرسنال ومانشستر سيتي الأفضلية لنيل اللقب.

كان كلوب، قد أعرب أمس «الجمعة» عن اعتقاده أن سلوت يحصل على «أفضل وظيفة في العالم» إذا تولى تدريب فريق ليفربول خلفاً له.

وقال كلوب: «إنها أفضل وظيفة في العام، وأفضل نادٍ في العالم».

وأضاف: «من الواضح أنني أساعد حالياً بعدم إنهاء الموسم بشكل جيد، لذلك هناك مجال للتحسين».

وأردف: «إنها وظيفة رائعة، فريق رائع، أشخاص رائعون، سيحصل على وظيفة مثيرة للغاية».