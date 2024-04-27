نهائيات الدوري الإلكتروني في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت، اليوم، نهائيات دوري رابطة المحترفين الإلكتروني، التي تنظمها رابطة المحترفين الإماراتية، في نسختها الرابعة، وذلك في قاعة بيكسول بمشروع القناة بأبوظبي.

ويتنافس في النهائيات 14 لاعباً، يمثلون الأندية المشاركة في مسابقات المحترفين هذا الموسم، حيث سبق وأقيمت 14 محطة تصفيات مختلفة عبر الإنترنت، بواقع تصفيات خاصة بكل نادٍ من أندية دوري المحترفين، من أجل التأهل إلى النهائيات.

وأسفرت قرعة النهائيات عن وقوع البطائح وشباب الأهلي والوحدة وحتا والجزيرة والعين والنصر، في المجموعة الأولى، وبني ياس والإمارات وعجمان والوصل وخورفكان واتحاد كلباء والشارقة في الثانية.

وخصصت الرابطة جوائز قيمة لأصحاب المراكز الثلاثة، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 15 ألف درهم، و10 آلاف درهم للوصيف، ويفوز صاحب المركز الثالث بـ 5 آلاف درهم، بالإضافة إلى ذلك يحصل الفائز الأول الذي يمثل رابطة المحترفين على فرصة المشاركة في الأدوار التأهيلية لبطولة العالم 2024.

وسيكون الحاضرون لنهائيات دوري رابطة المحترفين الإلكتروني على موعد مع العديد من الفعاليات في منطقة للجماهير، تتضمن ألعاباً ترفيهية، رياضية، وأجواء مميزة.



