«الصين» تتصدر «آسيوية القوى» بـ 21 ميدالية



رضا سليم (دبي)



اعتلت الصين قمة النسخة 21 من البطولة الآسيوية لألعاب القوى للشباب تحت 20 سنة، والمقامة في نادي ضباط الشرطة بدبي، بعدما تصدرت جدول الميداليات بحصول لاعبيها على 21 ميدالية، منها 12 ذهبية، و8 فضيات، وبرونزية واحدة في فئتي الشباب والشابات، وحلت الهند ثانية بحصولها على 6 ذهبيات، و7 فضيات، و6 برونزيات، واليابان ثالثة بحصولها على 4 ذهبيات، و3 فضيات، و7 برونزيات، وأوزبكستان رابعة بحصولها على 4 ذهبيات، وفضية واحدة، وبرونزيتين، وجاءت قطر في المركز الخامس بحصولها على 4 ميداليات ذهبية في فئة الشباب.

وأحرز العداء القطري عمر دوداي أباكار، الحائز على الميدالية الفضية في النسخة السابقة من البطولة في يتشيون، الميدالية الذهبية في سباق 110 أمتار حواجز، بزمن 13.24 ثانية، محطماً الرقم القياسي الآسيوي السابق والبالغ 13.33 ثانية، والمسجل باسم الياباني تايو كاناي عام 2014، كما حطم الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الأميركي ماسون دوسيت في 30 مارس 2024، والبالغ 13.27 ثانية، ونال الصيني تشين يوانجيانج فضية السباق نفسه، مسجلاً رقماً شخصياً جديداً قدره 13.26 ثانية، وحصل الياباني هوجو يوكي على البرونزية بزمن 13.74 ثانية.

كما تفوق القطري سيف الدين محمد عبد السلام، في مسابقة القفز بالزانة، وفاز بالذهبية بتسجيله 5.51 متر، متفوقاً على رقمه القياسي من ييتشون بمقدار 1 سم، وبعدما حاول الوصول إلى 5.60 متر، لكنه أسقط العارضة في جميع محاولاته لاجتياز هذا الارتفاع، مع العلم أن أفضل أرقامه 5.55 متر، وسجله في وقت سابق من هذا العام خلال بطولة آسيا داخل الصالات في طهران، وحصل الياباني يوشيدا ريكويا على الفضية بارتفاع 5.25 م، وحصل الهندي ديف كومار مينا، على البرونزية بتسجيل 5.10 متر.

وتحطم الرقم القياسي في سباق التتابع المختلط 4×400 م، وقدره 3:25.41 دقيقة، بتسجيل الرباعي الصيني 3:22.57 دقيقة، وحصل على الذهبية، والرباعي الهندي 3:24.86 دقيقة، ونال الفضية، وحصل فريق سريلانكا على البرونزية بزمن 3:28.18 دقيقة.

وواصل رياضيو الصين حصد الميداليات في ثالث أيام البطولة، بحصول ني تشي ووانج جياكي على ذهبية وفضية سباق المشي لمسافة 10000 متر، بتسجيل 42:47.42 و42:49.17 دقيقة بالترتيب، وشو هيتونج بذهبية الوثب الثلاثي بتسجيلها 15.85 متر، وتشانغ جيالي ولينغ فانغ بذهبية وفضية الإطاحة بالمطرقة بتسجيلهما 66.79 و62.35 متر، ودينج تشوهوي ولين جياكسين بذهبية وفضية دفع الجلة بتسجيل 15.82 و15.61 متر، وليو ينجلان بذهبية سباق 200 متر عدو بزمن 22.94 ثانية.

وافتتحت تايبيه رصيدها من الميداليات، بالفوز بذهبية وفضية رمي الرمح للسيدات عن طريق تشو بين هسون وتاي يو تشين وسجلا 52.21 و52.01 م بالترتيب، وفاز العداء الياباني شوتا فوتشيجامي بسباق 400 م حواجز للشباب بزمن 49.97 ثانية، وفازت فاطمة عيديانكاخاكي بسباق الناشئات بزمن 58.86 ثانية، كما فازت اليابان بذهبية أخرى عبر يوري نيشيدا، بتغلبها على التحدي القوي من الهندية لاكسيتا سانديليا، لتفوز بذهبية سباق 800 متر في المراحل الأخيرة بزمن قدره 2:06.55 دقيقة.

وفاز التايلاندي ويرايوت دينخانوب بسباق 200 متر عدو بزمن 20.84 ثانية، ونال ماجنوس بروستور يوهانسون من هونج كونج الفضية بزمن 20.92 ثانية، وفاز هارشيت كومار برمي المطرقة بتسجيله 66.70 متر، وحصل الإيراني مهدي حفتششمه، على الفضية.

وأعرب ناصر عاشور رئيس اللجنة الفنية بالبطولة، أمين عام اتحاد ألعاب القوى، عن سعادته بالنجاحات التي تشهدها البطولة، موجهاً الشكر إلى جميع اللجان التي عملت واجتهدت للوصول بالحدث القاري لهذا المستوى، وقال: «شهادة المشاركين والاتحاد الآسيوي للعبة بنجاح البطولة يمثل فخراً لنا ومسؤولية كبيرة في المستقبل، خاصة أن الإمارات اعتادت تنظيم البطولة العالمية والقارية، ولدينا الكثير من الكوادر الوطنية المحترفة، ونجاح التنظيم ليس المكسب الوحيد، وهناك مكاسب فنية على مستوى مشاركة لاعبينا مع النخبة الآسيوية والاستفادة من إقامة هذا الحدث الكبير على أرض الدولة».

وأضاف: «استضافة حدثين آسيويين في فترة وجيزة تؤكد ثقة الاتحاد القاري في اتحاد القوى، كما أن مثل هذه البطولات من شأنها أن تزيد الروابط، سواء مع الاتحاد القاري، أو بين اللاعبين والمنتخبات المشاركة في البطولة».