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«ريمونتادا» تمنح خورفكان «نقطة» أمام عجمان

«ريمونتادا» تمنح خورفكان «نقطة» أمام عجمان
27 ابريل 2024 20:28

 
رضا سليم (دبي)

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تعادل عجمان وخورفكان 2-2، في المباراة التي جرت باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، ضمن «الجولة 21» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى «النقطة 21»، بالتساوي مع «النسور» الذي يسبقه في الترتيب، ويتأجل «فض الاشتباك» بينهما لجولة أخرى، سجل لعجمان رفائيل دودو في الدقيقة الـ 9، وعلي مدن في الدقيقة الـ 39، فيما أحرز لخورفكان عمر جمعة ربيعة في الدقيقة الـ 45، ورانييل في الدقيقة الـ 62.
جاءت الأهداف مبكرة لأصحاب الأرض، بعدما نجح رافايل دودو في تسجيل الهدف الأول لـ «البرتقالي» في مرمى فريقه السابق في الدقيقة الـ 9، وهو الهدف الأول له هذا الموسم، لتتحول المواجهة إلى «اللعب المفتوح»، بعدما تخلى الفريقان عن «الحذر الدفاعي»، ويهدر سيريرو هدفاً أمام مرمى علي الحوسني، وكاد وليد أزارو يضيف الهدف الثاني، بعدما سدد الكرة في المرمى الخالي، وشتتها الدفاع قبل أن تعبر خط المرمى، واحتسبها الحكم تسللاً.
وتراجعت مناوشات «النسور»، في حين لعب عجمان على المساحات في ملعب خورفكان، ويسجل علي مدن يسجل الهدف الثاني لـ «البرتقالي» في الدقيقة الـ 39، وهو الخامس له بالدوري، ويقلص عمر جمعة ربيعة الفارق إلى، بعدما سجل الهدف الأول لـ «النسور» في الدقيقة الـ 45، وهو ما انتهت عليه نتيجة الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، يسجل «البديل» رانييل هدف التعادل لـ «النسور» من ضربة جزاء في الدقيقة الـ 62، ولعب هيكل الشيخاوي وروكي مارسيانو بدلاً من علي مدن وجيانلوكا، وتسير المواجهة متكافئة وتدخل الدقائق الأخيرة، ويخرج عبدالله عبدولاييف لاعب «النسور» بالبطاقة الحمراء، بعد حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة الـ 90، وتنتهي المباراة بالتعادل. 

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
خورفكان
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