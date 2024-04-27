كين يوجه رسالة تهديد إلى ريال مدريد!



ميونيخ (أ ف ب)



أكد المهاجم الإنجليزي هاري كين جاهزية بايرن ميونيخ الذي خسر لقب الدوري الألماني المهيمن عليه منذ 11 موسماً لمصلحة باير ليفركوزن، لاستحقاقه القاري أمام ريال مدريد الإسباني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بتسجيله هدفي الفوز على ضيفه أينتراخت فرانكفورت 2-1 في المرحلة الحادية والثلاثين.

وسجل كين هدفي العملاق البافاري في الدقيقتين 9 و61 من ركلة جزاء، رافعاً رصيده في صدارة الهدافين إلى 35 هدفاً في 31 مباراة في «البوندسليجا» هذا الموسم.

واقترب كين من الرقم القياسي لأكثر عدد من الأهداف في الدوري خلال موسم واحد والمسجل باسم هداف بايرن السابق البولندي روبرت ليفاندوفسكي (41).

وسجل الفرنسي هوجو إيكيتيكي هدف فرانفكورت (23)، غداة انضمامه نهائياً إلى النادي الألماني الذي فعّل بند شراء عقده من باريس سان جيرمان عقب انتقاله إليه معاراً في يناير.

ورفع بايرن رصيده في المركز الثاني إلى 69 نقطة خلف المتوج حديثاً باير ليفركوزن، فيما عزز لايبزج من حظوظه بالمشاركة في دوري الأبطال بفوزه على ملاحقه المباشر على هذه البطاقة ضيفه بوروسيا دورتموند 4-1.

ورفع لايبزج رصيده إلى 62 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد دورتموند عند 57 في المركز الخامس بفارق نقطتين عن فرانكفورت السادس.

على ملعب «أليانز أرينا» وجه البايرن رسالة شديدة اللهجة إلى ريال مدريد، قبل مواجهته النارية معه بعد ثلاثة أيام في ميونيخ في ذهاب نصف نهائي المسابقة القارية الأم، وذلك بتحقيقه انتصاره الرابع توالياً في مختلف المسابقات، كما ثأر من خسارته أمام فرانكفورت 1-5 ذهاباً.

وافتتح بايرن التسجيل عبر كين بعد مجهود فردي من النمسوي كونراد لايمر الذي قطع الكرة في منتصف الملعب وقاوم ثلاثة مدافعين ليتوغل داخل المنطقة ويمرر إلى المهاجم الإنجليزي الذي سدد في الشباك (9).

ولم يتأخر فرانكفورت في إدراك التعادل عبر مهاجمه إيكيتيكي (21 عاماً)، فسدد كرة رائعة من 20 متراً، بعدما تلاعب بتوماس مولر (23).

وتلقى بايرن ضربة معنوية بإصابة لايمر الذي اشتكى من آلام في ساقه اليمنى وخرج من الملعب ليحل الكسندر بافلوفيتش بدلاً منه (28).

وحال قائد فرانكفورت الحارس كيفن تراب من دون زيادة البايرن غلته بتصديه بداية لتسديدة مولر (26) وأخرى من الكاميروني إريك تشوبو-موتينج من 18 متراً (30)، وثالثة من البرتغالي رافايل جيريرو من الأمتار الستة اصطدمت بالقائم وخرجت (45).

وعاد البايرن للمقدمة بعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد «الفار» لاحتساب ركلة جزاء إثر خطأ على مولر الذي تعرض لضربة بمرفق روبن كوخ ترجمها كين بنجاح (61).

وواصل لايبزج سلسلة انتصاراته بفوزه الرابع توالياً، وجاء على حساب دورتموند 4-1.

ولم يذق لايبزج طعم الخسارة سوى مرة واحدة في مبارياته الـ 11 الأخيرة في مختلف المسابقات، كانت في عقر دار بايرن 1-2 في 24 فبراير (حقق 8 انتصارات مقابل تعادلين).

من ناحيته، تعرض دورتموند لخسارته الاولى منذ العاشر من أبريل أمام أتلتيكو مدريد 1-2 في ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية، ليحقق فوزين مقابل تعادل قبل أن يسقط أمام لايبزج.

ومُني دورتموند بضربة معنوية قبل مواجهته الأوروبية أمام سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، في حين أجرى مدربه إدين ترزيتش 4 تغييرات في التشكيلة الأساسية.

وتقدم دورتموند بهدف الإنجليزي جايدون سانشو الخالي من الرقابة أمام المرمى بعد تمريرة عرضية من ماريوس وولف فشل دفاع لايبزج في التعامل معها (20)، ليرد لايبزج بعد ثلاث دقائق عبر هدافه البلجيكي لوا أوبيندا والعودة إلى «الفار» لتأكيد عدم وجود حالة تسلل (23)، ورفع أوبيندا رصيده في الدوري هذا الموسم إلى 24 هدفاً.

وأنهى لايبزج الشوط متقدما بتسديدة قوية من كزافه شلاجر صدها الحارس السويسري جريجور كوبل وتابعها السلوفيني بنجامان سيسكو تحت العارضة (45+2).

واستهل لايبزج الشوط الثاني كما اختتم الأول، فسجل ثالث أهدافه عبر الفرنسي محمد سيماكان بعد تمريرة من أوبيندا الذي اخترق المنطقة (46)، قبل أن يختتم استعراضه بهدف كريستوف باومجارتنر (82).

وفاز فيردر بريمن على مضيفه أوجسبورج 3-0، وفولفسبورج على مضيفه فرايبورج 2-1.



