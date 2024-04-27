سيف محمد بن زايد «رئاسي»

عبدالله عامر (الوثبة)

توجت هجن الرئاسة بسيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في ختام منافسات المهرجان الختامي السنوي للهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2024» والذي أقيم في نسخته الـ 45، وأسدل الستار على فعالياته أمس بأبوظبي.

وأقيم المهرجان على مدار 17 يوماً بمشاركة نجائب الأصايل من هجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، ويعد ختامي الوثبة خير ختام في عالم سباقات الهجن في المنطقة.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، منافسات سن الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أقيمت أمس، لمسافة 8 كلم بالميدان الغربي للهجن بالوثبة، في اليوم الختامي للمهرجان.

وسيطرت هجن الرئاسة في شوطي الحول والزمول المفتوح، حيث نجح شعار هجن الرئاسة في حصد الناموس وأغلى رموز المهرجان، بعدما تمكنت «الشاهينية» بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري من إهداء الشعار العملاق السيف الذهبي لصاحب السمو رئيس الدولة في شوط الحول المفتوح، وهو السيف الخامس للرئاسة في موسم سباقات الهجن هذا العام، إذ استطاعت «الشاهينية» خطف الرمز بعد منافسة قوية مع مطايا هجن الشيحانية، وجاءت «الشاهينية» من بعيد في اللحظات الحاسمة وخطفت الناموس في الأمتار الأخيرة، وعبرت خط النهاية في المركز الأول مسجلة توقيتاً رائعاً قدره 11:59:08 دقيقة، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 3 ملايين درهم.

واحتلت المركز الثاني في شوط الحول المفتوح «ربده» لهجن الشيحانية بقيادة المضمر سالم فاران المري بتوقيت 12:00:05 دقيقة، فيما جاءت «دولة» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي بتوقيت 12:01:03 دقيقة.

وعاد المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري ليواصل التألق ويحصد الرمز الثاني في يوم الختام، بعد أن أهدى «شاهين» هجن الرئاسة بندقية الزمول المفتوح، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليوني درهم.

وسيطرت هجن الرئاسة على المراكز الثلاثة الأولى في شوط الزمول المفتوح، حيث حسم «شاهين» المعركة مبكراً وأنهى مسافة الشوط في توقيت قدره 12:12:09 دقيقة، واحتل المركز الثاني «شاهين» بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي بتوقيت 12:14:00 دقيقة، وجاء ثالثاً «نهاب» للرئاسة بقيادة المضمر سعيد مظفر العامري بتوقيت 12:17:08 دقيقة، ويتألق مضمرو الشعار الأحمر في مشهد الختام.

وتوج معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري بالسيف الذهبي والبندقية.

وأهدى محمد عتيق بن زيتون المهيري مضمر هجن الرئاسة الناموس والفوز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وللشعب الإماراتي ومحبي وعشاق الرياضات التراثية بصفة عامة ورياضة الهجن بصفة خاصة.

وأعرب المهيري عن سعادته بالتتويج بسيف صاحب السمو رئيس الدولة، إضافة إلى البندقية، مؤكداً أن مؤسسة الرئاسة نجحت في التتويج بأغلى الرموز في ختامي الختاميات، حيث يعد ختامي الوثبة الأفضل والأقوى في ظل مشاركة الآلاف من المطايا ومن نخب الأصايل في عالم سباقات الهجن في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشاد المهيري بالتوجيهات والاهتمام المتواصل من معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، مشيراً إلى أن هجن الرئاسة وضعت الرمز الغالي نصب عينيها منذ بداية المهرجان في العام الحالي من أجل حصد الناموس ولتكمل الموسم الاستثنائي للشعار العملاق.