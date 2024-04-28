سان جيرمان يرفض «التتويج»!



باريس (أ ف ب)



فشل باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، في حسم اللقب للمرة الثانية عشرة في تاريخه، بتعادل في «الرمق الأخير» على ملعبه مع لوهافر 3-3، في المرحلة الحادية والثلاثين.

وكان سان جيرمان الذي تأخر بهدفين، مطالباً بالفوز ليكرس بطلاً، بغض النظر عن باقي نتائج المرحلة، قبل أيام من استحقاقه القاري أمام بوروسيا دورتموند الألماني في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

إلا أن مصيره بات مرتبطاً الآن بنتيجة وصيفه موناكو الذي يواجه مضيفه ليون الأحد.

ورفع سان جيرمان رصيده في المركز الأول إلى 70 نقطة، متقدماً بفارق 12 نقطة على موناكو، قبل ثلاث مراحل من النهاية، علماً أنه في حال خسر نادي الإمارة، أو لم يحصد النقاط الثلاث، تحتفل جماهير باريس باللقب الثالث توالياً، والعاشر في 12 موسماً، وبخلاف ذلك سيكون عليها الانتظار المرحلة 32، والمباراة أمام تولوز في 12 مايو المقبل للحسم.

وفي حين واصل سان جيرمان سلسلة عدم خسارته في الدوري منذ 15 سبتمبر في 26 مباراة توالياً، خسر لوهافر 8 من مبارياته الـ 11 الأخيرة في «ليج1».

وجلس هداف سان جيرمان والدوري كيليان مبابي على مقاعد البدلاء، فيما شارك عثمان ديمبلي، إلى جانب راندال كولو مواني وبرادلي باركولا.

وخاض النادي الباريسي مباراته الرقم 700 في مختلف المسابقات، منذ استحواذ قطر على ملكيته، في سجل من 494 فوزاً مقابل 116 تعادلاً و90 هزيمة.

على ملعب «بارك دي برانس» تحت الأمطار، فاجأ لوهافر أصحاب الأرض بافتتاح التسجيل، بعد لعبة جماعية رائعة بفضل مدافعه العاجي كريستوفر أوبيري، إثر تمريرة من الأميركي إيمانويل سابي (19)، فيما أدرك سان جيرمان التعادل، من هجمة بدأها ديمبلي إلى وارن زائير-إيمري داخل المنطقة، ومنه إلى برادلي باركولا، سددها في المرمى الخالي (29).

واستعاد لوهافر تقدمه، بفضل تسديدة من داخل المنطقة لمهاجم مرسيليا السابق الغاني أندري أيو على يسار الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس الذي حلّ بدلاً من الإيطالي جانلويجي دوناروما (38).

وبعد الاستراحة، زج الإسباني لويس إنريكي مدرب سان جرمان بالثلاثي مبابي، والإسباني ماركو أسنسيو، والكوري الجنوبي لي كانج-إن لضخ دماء جديدة، إلا أن لوهافر فاجأ مضيفه بهدف ثالث من ركلة جزاء، بعد خطأ من البرتغالي دانيلو على المجري نوا نيجو، ترجمها الغيني عبداللاي تراوري بنجاح (61).

ولعب إنريكي جميع أوراقه، فأدخل السلوفاكي ميلان شكرينيار في الدفاع، والبرتغالي جونسالو راموس في الهجوم (62)، لينجح الأخير في تمرير كرة الهدف الثاني للمغربي أشرف حكيمي الذي سددها بين قدمي الحارس أرتور ديسماس (78)، قبل أن يبقي الأخير فريقه متقدماً بتصديه برأسه لتسديدة من راموس (84) الذي عاد وأدرك التعادل برأسية بعد تمريرة من الكوري الجنوبي لي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.