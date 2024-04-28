«قلب» برشلونة ينتظر 5 سنوات!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يمثل تجديد عقد قلب الدفاع الإسباني الشاب باو كوبارسي «17 عاماً»، أولوية أولى بالنسبة لمجلس إدارة برشلونة، برئاسة خوان لابورتا، ونائبه رافا يوستي، والمدير الرياضي ديكو، لأنهم يدركون تماماً أن مستقبل المشروع الرياضي لـ«البارسا»، يجب أن يقوم على أساس وجود «النجم الشاب» إلى جانب باقي خريجي أكاديمية «لاماسيا»، وفي مقدمتهم لامين يامال، وفيرمين لوبيز، وجابي المصاب حالياً.

وكشفت صحيفة «آس» النقاب عن أن التقدم المذهل والتطور الاستثنائي لكوبارسي، دفع الإدارة إلى ضرورة التفكير بجدية، في تجديد عقده بأسرع ما يمكن.

ويتمثل اقتراح برشلونة في عقد طويل الأجل يمتد إلى 5 سنوات، اعتباراً من 22 يناير المقبل موعد إتمامه الثامنة عشرة من عمره، حيث يمنع القانون إبرام عقد طويل الأجل لأي لاعب يقل عن 18 عاماً.

وقالت الصحيفة إن إدارة «البارسا» اقترحت تقديم راتب «متدرج» لكوبارسي، يبدأ من الشتاء المقبل، بأربعة ملايين يورو، ثم يرتفع سنوياً إلى أن يصل إلى 12 مليون يورو في موسم 2028-2029.

وانضم كوبارسي للفريق الأول في الشتاء الماضي، وسبقه إلى الفريق الأول كل من لامين يامال وفيرمين لوبيز في الصيف الماضي.

ويحظى كوبارسي بثقة إدارة النادي والمدير الفني تشافي الذي كان صاحب الفضل الأول في اكتشاف هذا «الثلاثي» وتصعيده إلى الفريق الأول.

ولما كان تشافي غير رأيه وقرر الاستمرار مع الفريق حتى نهاية عقده في «صيف 2025»، بعد إعلانه سابقاً الرحيل بنهاية الموسم، فقد اتفق مع لابورتا ويوسي وديكو على استمرار هذه المجموعة من اللاعبين الشباب واعتبارهم «نواة» المشروع الرياضي المستقبلي للنادي.

وأبدى لابورتا سعادته بتراجع تشافي عن قراره، وانتهز الفرصة للحديث معه، واستشف منه مدى ثقته وطموحه في تحقيق «نقلة نوعية» للفريق حتى نهاية عقده، كما أفاد لابورتا بأنه لا يوجد أحد من أعضاء مجلس الإدارة أبدى استياءه أو اعتراضه أورفضه لهذا القرار الذي يصب في مصلحة استقرار النادي.

بدأ كوبارسي، المولود في 22 يناير2007، مسيرته في «رديف» برشلونة المعروف باسم «برشلونة أتليتك» 2023، وتم تصعيده هذا الموسم إلى الفريق الأول.

ولعب لمنتخبي الشباب تحت 16 و17 سنة، واستدعاه لويس دي لافوينتي المدير الفني للمنتخب الأول، للمرة الأولى في مارس 2024.