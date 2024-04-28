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الرياضة

«الحبتور» بطل «كأس أبريل» للبولو

«الحبتور» بطل «كأس أبريل» للبولو
28 ابريل 2024 11:28

 
دبي (الاتحاد) 

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فاز «الحبتور» بكأس «أبريل للبولو»، بعد فوزه على «ذئاب دبي» بـ«الهدف الذهبي»، في المباراة النهائية التي جرت بملعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، في ختام بطولات الموسم، وجاء النهائي قوياً، بعدما انتهت المباراة بالتعادل 4-4، وخطف «الحبتور» اللقب في الشوط الإضافي بـ«الهدف الذهبي»، فيما فاز «مور رالف ستارز» بكأس الترضية، بعد تغلبه على «بي بي إس هيسكث» 4-1. 
وأعرب محمد الحبتور، رئيس اتحاد البولو، عن سعادته بانتهاء الموسم، والذي شهد مشاركة إيجابية ونشاطاً لافتاً من جميع الأندية، مما يبشر بمستقبل جيد ومشرق للعبة التي ستكون على موعد مع استضافة كأس العالم عام 2026.
وقال الحبتور: «بولو الإمارات» يملك نخبة من اللاعبين الواعدين الذين يعول عليهم الاتحاد في تمثيل الدولة في المستقبل القريب، والاتحاد لديه خطط طموحة في سبيل تعزيز هذا الجانب، وتمكين اللاعبين المواطنين «النخبة» من الوصول إلى أعلى المستويات، وتوفير أفضل احتكاك لهم خلال العامين المقبلين. 
وعقب المباراة، قام لوكاس مدير عام فندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بتتويج الفرق وأصحاب الألقاب، حيث نال محمد الحبتور جائزة أفضل لاعب في البطولة، والمهر بترولا الذي يمتطيه طارق الحبتور جائزة أفضل خيل. 

الإمارات
دبي
البولو
نادي الحبتور للبولو والفروسية
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