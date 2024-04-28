دودو يزور الشباك بعد 586 دقيقة



رضا سليم (دبي)



سجل البرازيلي رافائيل دودو، لاعب عجمان، أول أهدافه مع «البرتقالي» بالدوري هذا الموسم، وتحديداً بعد 586 دقيقة خلال 7 مباريات، منذ انضمامه إلى الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وهي المباراة رقم 90 في مسيرته على مدار 5 مواسم بـ«دورينا» وجاء الهدف الأول له في مرمى خورفكان فريقه السابق.

وسبق أن سجل دودو هدفاً في شباك النصر ضمن ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وهو أول أهدافه مع الفريق.

تعاقدت إدارة عجمان مع دودو خلال «الانتقالات الشتوية»، وسبق له اللعب مع خورفكان لمدة 4 سنوات، قبل أن ينتهي عقده الصيف الماضي، ويرحل عن «دورينا»، ولعب 100 مباراة مع «النسور»، في مختلف المسابقات، مسجلاً 27 هدفاً، من بينهما 26 هدفاً في الدوري، وهدفٌ في كأس المحترفين، كما أسهم في صناعة 17 هدفاً.

وشهد موسمه الأول 2019-2020، إحراز 7 أهداف في 19 مباراة، فيما سجل 7 أهداف في الموسم الثاني 2020-2021، خلال 25 مباراة، و9 أهداف في موسم 2021-2022 خلال 25 مباراة، وفي الموسم الماضي أحرز 3 أهداف في 14 مباراة، بعدما ابتعد كثيراً عن المباريات بسبب الإصابات التي لاحقته، والتي دفعت إدارة خورفكان للاستغناء عن خدماته.

في الوقت نفسه، جاء التعادل لـ«البرتقالي» بطعم الخسارة، بعدما فشل الفريق في الحفاظ على التقدم بهدفين، وأهدر أسهل فرصة للقفز إلى المركز التاسع، بعيداً عن حسابه الهبوط، والنقطة التي حصل عليها جعلته يستمر في المركز الثاني عشر خلف «النسور» الذي يتساوى معه «21 نقطة»، ويتأجل «فض الاشتباك» بينهما إلى الجولات المتبقية، فيما تعد النقطة مكسباً لخورفكان لأنه خارج ملعبه، وبعد «ريمونتادا ثنائية» منحته التعادل.