فهد الحوسني يُدير نهائي كأس آسيا للصالات

أبوظبي (الاتحاد)



كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الدولي فهد بدر الحوسني، بإدارة مباراة تايلاند وإيران، في نهائي كأس آسيا للصالات، المقرر إقامتها اليوم «الأحد» على استاد بانكوك آرينا في تايلاند.

وأدار حكم النخبة فهد بدر الحوسني، مباراتي إيران وأفغانستان، والسعودية وأوزبكستان في المجموعات، كما شارك حكماً مساعداً في مباراتي البحرين وإيران، والكويت وإيران، ضمن الدور ذاته.

وأدار مباراة أفغانستان وطاجيكستان في دور الثمانية، بالإضافة إلى تكليفه حكماً مساعداً ضمن طاقم مباراة تايلاند وطاجيكستان في نصف النهائي.