الإثنين 29 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فهد الحوسني يُدير نهائي كأس آسيا للصالات

فهد الحوسني يُدير نهائي كأس آسيا للصالات
28 ابريل 2024 11:46

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. تواصل الأحداث والفعاليات العالمية في مايو
كاتسوراجاوا .. التتويج بـ «خوذة المحاربين»!


كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الدولي فهد بدر الحوسني، بإدارة مباراة تايلاند وإيران، في نهائي كأس آسيا للصالات، المقرر إقامتها اليوم «الأحد» على استاد بانكوك آرينا في تايلاند.
وأدار حكم النخبة فهد بدر الحوسني، مباراتي إيران وأفغانستان، والسعودية وأوزبكستان في المجموعات، كما شارك حكماً مساعداً في مباراتي البحرين وإيران، والكويت وإيران، ضمن الدور ذاته.
وأدار مباراة أفغانستان وطاجيكستان في دور الثمانية، بالإضافة إلى تكليفه حكماً مساعداً ضمن طاقم مباراة تايلاند وطاجيكستان في نصف النهائي.

الإمارات
الاتحاد الآسيوي
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
كرة الصالات
إيران
تايلاند
آخر الأخبار
أمطار(أرشيفية)
علوم الدار
الأرصاد: حالة الطقس المتوقعة اليوم
اليوم 08:24
أرشيفية
علوم الدار
تنبيه من "الأرصاد" بإجراءات السلامة أثناء المطر
اليوم 09:49
«الخبرة» سلاح «الرباعي» في نصف نهائي «الكأس الأغلى»
الرياضة
«الخبرة» سلاح «الرباعي» في نصف نهائي «الكأس الأغلى»
اليوم 12:08
الرئيس الصيني
الأخبار العالمية
الرئيس الصيني يجري زيارة دولة إلى فرنسا
اليوم 12:04
دوري اليد يعود للنظام القديم بـ «أمر العمومية»
الرياضة
دوري اليد يعود للنظام القديم بـ «أمر العمومية»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©