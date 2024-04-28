«هوكي الجليد» يحرز برونزية «مونديال صربيا»



بلجراد (وام)



أحرز منتخب هوكي الجليد، المركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم «المستوى الثاني - A»، بعد فوزه على نظيره الأسترالي 5-4 في الجولة الخامسة والأخيرة من البطولة التي أقيمت في صربيا من 21 إلى 27 أبريل الحالي.

وقدم لاعبو منتخبنا المُتوج بلقبي كأس العالم في عامي 2022 و2023، بكل من لوكسمبورج «المستوى الثالث - A»، وتركيا «المستوى الثاني - B»، مباريات قوية قادتهم إلى المركز الثالث في البطولة.

وأكد جمعة محمد الظاهري، الأمين العام لاتحاد الرياضات الشتوية رئيس البعثة، أن حصد المركز الثالث عالمياً، يعد إنجازاً رياضياً جديداً، يضاف إلى إنجازات رياضة الإمارات في بطولة العالم، ليكون أول منتخب عربي يصل إلى هذا التصنيف، ويخوض المنافسات في المستوى الثاني A، مؤكداً أن الهدف الرئيسي تحقق بحصد مركز متقدم في البطولة بمشاركة منتخبات عالمية.

وتقدم الظاهري بخالص الشكر والتقدير إلى معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس الاتحاد لمتابعته المستمرة والحثيثة للمنتخب في كل مشاركاته، وحرصه على توفير جميع المتطلبات لإعداده وتأهيله للمشاركة في البطولات العالمية.

كما أشاد بمتابعة سفارة الدولة في صربيا للمنتخب أثناء المشاركة في البطولة ومنذ لحظة وصول البعثة إلى بلجراد.

وأثنى الظاهري على الدور الكبير للهيئة العامة للرياضة، ومجلس أبوظبي الرياضي، في تمكين المنتخبات الإماراتية من الاستعدادات الجيدة، ودعم الخطط الاستراتيجية للتطور ومواكبة المستويات العالمية.

وقال: نشكر جميع لاعبي المنتخب الذين خاضوا منافسات البطولة، رغم بعض الإصابات في صفوفهم، وتقديم الأداء الإيجابي أمام منتخبات عالمية في المستوى والخبرة، ونتطلع دائماً منهم إلى الأداء الأفضل الذي يمثل دافعاً نحو النتائج المشرفة.

وأكد قائد المنتخب عبيد المحرمي، أن هذا الإنجاز يتوج الدعم والمتابعة من مجلس إدارة الاتحاد، ويبرز القيمة الكبيرة لهذا المنتخب باستمرار الإنجازات المتميزة، بما يمثل دافعاً لنجاح أكبر في الفترة المقبلة.