«المدفعجية» يضغط من أجل ضم «ميندي الريال»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن ريال مدريد في طريقه لعرض الظهير الأيسر الفرنسي فيرلان ميندي «28عاماً» للبيع في «الميركاتو الصيفي»، على أمل الحصول على خدمات الظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ الذي يتمسك بالحصول على 50 مليون يورو للاستغناء عن لاعبه.

وذكرت صحيفة «ليكيب» أن «البلانكوس» يواصل مفاوضاته سراً مع إدارة «البافاري»، ويسعى لإدخال ميندي في صفقة ديفيز، لتقليل المبلغ الذي يدفعه لـ «البايرن».

وقالت إن الخيارات ما زالت مفتوحة بالنسب للطرفين الألماني والإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أن «الريال» على استعداد لترك ميندي يرحل قبل موسم 2024-2025، أي بنهاية هذا الموسم، حتى لا يدخل العام الأخير في عقده ويرحل مجاناً.

وكشفت الصحيفة النقاب عن أن ميندي مطلوب بقوة في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، وخاصة من جانب أرسنال أكثر الأندية التي تضغط من أجل التوصل إلى اتفاق مع «الريال» بشأنه، إذ يبحث الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ «المدفعجية» عن مشكلة مركز الظهير الأيسر لديه، في الوقت الذي تتابع فيه أندية ليفربول ومانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد الموقف عن قرب من أجل معرفة الوضع النهائي للاعب مع ناديه الإسباني.

وبدأ فيرلان ميندي، المولود في 8 يونيو1995، مسيرته الاحترافية في الهافر2013، وانتقل إلى ليون في 2017 وحتى 2019، ثم شد الرحال إلى إسبانيا في 12يونيو من نفس العام 2019، بموجب عقد يستمر حتى «صيف 2025».

ولم يقدم ميندي أوراق اعتماد جيدة في سنواته الأولى مع «الريال»، لأنه تعرض للإصابة أكثر من مرة، ولكنه قدم هذا العام موسماً جيداً حظي بإعجاب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني، الذي فضله دائماً على الظهير الأيسر الشاب فران جارسيا، وإن كان فلورنتينو بيريز رئيس النادي يبدي تصميمه على بيع هذا الظهير الفرنسي بأي شكل، حتى يحصل على مبتغاه بالتعاقد مع الكندي ألفونس ديفيز.

ولم يلعب ميندي لأي من منتخبات الشباب الفرنسية، وضمه ديدييه ديشامب في 2018، ولعب 7 مباريات مع المنتخب الأول، ثم لم يستدعه بعدها على الإطلاق.