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الرياضة

قايدي وفورمبيرجر «القوة الضاربة»

قايدي وفورمبيرجر «القوة الضاربة»
28 ابريل 2024 14:30

 
فيصل النقبي (كلباء)

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واصل الإيراني مهدي قايدي، والسلوفيني أندريس فورمبيرجر تألقهما في تشكيلة المدرب العراقي غازي فهد، وأحرز «الثنائي» هدف اتحاد كلباء أمام النصر، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2، ضمن «الجولة الـ21» من «دوري أدنوك للمحترفين».
ورفع قايدي رصيده إلى «الهدف التاسع» متصدراً هدافي «النمور»، فيما سجل فورمبيرجر الهدف الثامن، وتألق خلال المباريات الأربع الماضية، حيث أحرز هدفاً في كل منها، ليتوهج مع القيادة الجديدة للفريق، بعد أن صام عن زيارة الشباك مع فرهاد مجيدي.
ويتطلع المدرب إلى الاستفادة من ثنائي «القوة الضاربة» في الهجوم، لتخطي عقبة الوصل في «المربع الذهبي» لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، والوصول إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخ النادي.

دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد كلباء
النصر
الوصل
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