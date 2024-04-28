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الرياضة

جريجوري يعيد «الطاقة الإيجابية»

جريجوري يعيد «الطاقة الإيجابية»
28 ابريل 2024 15:00

 
مراد المصري (أبوظبي)

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نجح جريجوري مدرب الجزيرة، في إعادة بث الطاقة الإيجابية في «فخر أبوظبي»، بعدما تحول الفريق تحت قيادته في المباريات الثلاث الماضية، من أخطاء فنية متعددة، إلى تشكيلة تقاتل حتى «الرمق الأخير».
ويمتاز جريجوري بفن الإدارة الرياضية وكيفية التعامل مع جميع اللاعبين، خصوصاً مع عودة علي مبخوت الذي استخرج منه جزءاً من لمحاته الفنية الرائعة، مع الهدف الذي سجله في شباك الوصل، إلا أن الأهم كيفية لعب الفريق بأكمله تحت قيادته، وعاد من تأخره بالنتيجة للمرة الثالثة على التوالي، ليفرض التعادل على العين والشارقة والوصل «خارج الديار»، ما يعكس حجم العمل البدني والتركيز الذهني الذي زرعه المدرب لدى اللاعبين.
ويتطلع جريجوي بعد النتائج الإيجابية الثلاث بالتعادلات المتتالية، إلى كسر حالة غياب الفوز التي يمر بها الجزيرة، وأن ينجح في تذوق طعم الانتصار خلال الجولة المقبلة أمام بني ياس.

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
جريجوري
الوصل
علي مبخوت
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