«تلميذ مورينيو» يترأس بورتو



معتز الشامي (دبي)



ربما كانت مفاجأة غير متوقعة، عندما نجح المدرب البرتغالي الشهير فيلاش بواش «46 عاماً» في اكتساح انتخابات رئاسة نادي بورتو البرتغالي بمجموع أصوات تخطى 21 ألفاً، بما يصل إلى 81% من إجمالي أصوات الناخبين في النادي العريق.

ونجح بواش الذي يوصف دائماً بأنه تلميذ جوزيه مورينيو، في إبعاد قائمة الرئيس السابق خورخي نونو بينتو دا كوستا «86 عاماً» الذي يرأس النادي منذ أبريل 1982، ويعد أحد أقوى الشخصيات في عالم كرة القدم البرتغالية.

ووعد مدرب تشيلسي وتوتنهام وزينيت سان بطرسبرج السابق، والذي فاز معه بلقب الدوري الروسي، بتحديث النادي وإنشاء فريق للسيدات، وبناء فريق أيضاً ينافس على الألقاب الأوروبية.

وبعد 42 عاماً من حكم سلفه، يتولى أندريه فيلاس بواش منصب رئيس نادي بورتو، لينهي عقد سلفه سلفه بينتو دا كوستا الذي رأس النادي الفائز بدوري أبطال أوروبا عام 2004 منذ عام 1982.

وقاد نونو بينتو دا كوستا بورتو لمدة 42 عاماً، وفي عهده فاز بورتو بكأس أوروبا للأندية الأبطال «1987»، وهي النسخة القديمة من دوري أبطال أوروبا، ثم فاز أيضاً في النهائي عام 2004 أمام موناكو، ونال بورتو أيضاً كأس الاتحاد الأوروبي 2003، والدوري الأوروبي 2011، و23 بطولة برتغالية.

ويسيطر بورتو على كرة اليد وكرة السلة، لذلك يعد بينتو دا كوستا، هو أكثر رئيس نادٍ في العالم حقق ألقاب وبطولات بلغت أكثر من مئات من الألقاب في جميع الرياضات،

ولم يستلم فيلاش بواش أي منصب تدريبي منذ رحيله عن مارسيليا الفرنسي في فبراير 2021، وقبل قيادة مارسيليا تولى تدريب شنجهاي الصيني لمدة عام، ويعد بواش مهوساً بسباقات السيارات، ويشارك بنفسه في سباق «رالي البرتغال»، وهو بعيد عن التدريب منذ أخر مهمة قاد فيها مارسيليا في 2021.

وعن ذلك، قال: والدي كان يصطحبني وأنا طفل صغير لمشاهدة سابقات «الفورمولا». وكان بواش قد حقق الثلاثية مع بورتو في بداياته التدريبية عام 2011 عندما قاده للفوز بالدوري والكأس ولقب الدوري الأوروبي في ذلك الموسم، قبل انتقاله لتدريب توتنهام ومن ثم تشيلسي.

وعن تركه لكرة القدم وتعلقه أكثر برياضة سباقات رالي السيارات قبل خوضه انتخابات رئاسة بورتو، قال: هنا في البرتغال، كرة القدم هي الرياضة الأكبر، والمنافسة شديدة بين بورتو وسبورتنج وبنفيكا، لكن في التجمعات مثل سباق الرالي تنسى كرة القدم.

وبعد ترك بواش وظيفته في الدوري الصيني عام 2017، حقق حلم حياته بالمنافسة في رالي داكار، ويعود بواش لعائلة مرتبطة بشكل كبير بسباقات السيارات، وقال: «عمي مؤسس مسابقات الطرق الوعرة في البرتغال، كما شارك في رالي داكار مرتين».