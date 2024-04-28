عوانة.. «ذكريات راسخة»



مراد المصري (أبوظبي)



لا يسجل فواز عوانة قائد بني ياس العديد من الأهداف، لأنه دائماً يكون مشغولاً بأدواره المتعددة في وسط الملعب، إلا أنه كلما هز الشباك فإن أهدافه تبقى راسخة في الذاكرة طويلاً، وهذا حال هدفه الأول هذا الموسم الذي جاء بطريقة فنية رائعة أمام حتا في الفوز 4-2، ضمن «الجولة الـ21» من «دوري أدنوك للمحترفين».

وباستثناء موسم 2015-2016، عندما «بصم» بـ4 أهداف في الدوري، فإن معدله يبلغ هدفاً أو اثنين في كل موسم، بإجمالي 14 هدفاً في 215 مباراة، إلا أن عوانة «35 عاماً»، يمتع الجماهير بأهداف متميزة، خصوصاً من التسديدات بعيدة المدى، وهذه المرة أمام «الإعصار» اختار تحويل الكرة العرضية بذكاء بالوجه الخارجي للقدم لتباغت الحارس وتسكن الشباك.

وما يزيد من قيمة الهدف، أنه جاء في وقت كان يسود فيه التعادل 2-2، مما مهد الطريق لاحقاً أمام «السماوي» لحصد «النقاط الكاملة».