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الرياضة

ماجد سرور يستعيد الذاكرة بعد 2020 يوماً

ماجد سرور يستعيد الذاكرة بعد 2020 يوماً
28 ابريل 2024 15:30

 
علي معالي (دبي)

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بعد 2020 يوماً، استعاد ماجد سرور ذاكرة التهديف، بالهدف الذي أحرزه في شباك البطائح في «الجولة 21»، والتي انتهت بالتعادل 2-2، ويعود آخر هدف للاعب في شباك بني ياس، خلال الموسم الذهبي لـ «الملك»، واستعاد فيه اللقب بعد غياب طويل، وذلك في الجولة السابعة عام 2018، في المباراة التي انتهت لمصلحة الشارقة 2-1 وحمل الهدفان توقيع ماجد سرور والبرازيلي ويلتون سواريز.
وبدأ كوزمين مدرب الشارقة يضع ماجد سرور في حسابات المشاركة، حيث لعب 10 مباريات في الدوري «384 دقيقة»، منها 5 مرات أساسياً.
ويعتبر ماجد سرور «26 عاماً» من أبناء النادي، وتدرج في المراحل السنية ويلعب للفريق الأول منذ سنوات، حيث تم تصعيده مع مجموعة من اللاعبين ومنهم شاهين عبدالرحمن وعبدالله غانم.
ويعتبر موسم 2018- 2019، هو الأفضل في مسيرة ماجد سرور، حيث شارك خلاله في 20 مباراة، «1374 دقيقة»، مع عبدالعزيز العنبري.

الشارقة
البطائح
دوري أدنوك للمحترفين
ماجد سرور
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