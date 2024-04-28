«لمسة البدلاء» في «الجولة الـ21»



معتصم عبدالله (دبي)



تصدرت «أهداف البدلاء» مشهد «الجولة الـ21» من «دوري أدنوك للمحترفين»، في ثلاث مباريات تصدرتها «قمة» العين وضيفه شباب الأهلي، على استاد هزاع بن زايد، والتي حسمها «الفرسان» بالفوز 2-1، بفضل هدف «البديل» إيجور جيسوس، بعد دقيقة على دخوله بديلاً في «الشوط الثاني».

ومهد هدف إيجور لفرض تفوق «الفرسان» الذي أمن موقعه في «الوصافة» برصيد 43 نقطة من 20 مباراة، خلف الوصل «المتصدر» 52 نقطة، وهو الفوز الخامس لشباب الأهلي على ملعب العين، ليكون أكثر الفرق تحقيقاً للانتصارات في «دار الزين» في الدوري، بجانب النصر برصيد 5 انتصارات.

وشهدت قمة الوصل «المتصدر» وضيفه الجزيرة «الثامن» برصيد 24 نقطة، والتي انتهت بالتعادل 2-2 هدفين لـ«البدلاء»، بعدما سجل آداما ديالو هدف «الإمبراطور» الثاني في الدقيقة 64، من كرة رأسية معززاً تفوق الفريق في «الضربات الرأسية» برصيد 9 أهداف في الدوري.

في المقابل، منح بديل «فخر أبوظبي» برونو أوليفيرا فريقه «نقطة»، بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 79، وهو «الهدف الخامس» لبرونو من أصل 8 أهداف سجلها في «دوري المحترفين» لاعباً بديلاً.

ومنح «البديل» أحمد خليل مهاجم البطائح فريقه «نقطة ثمينة»، بالتعادل أمام مضيفه الشارقة 2-2 في مباراة «الديربي»، وسجل خليل الهدف الثاني لـ«الراقي» في الدقيقة 95، وهو هدفه الأول مع البطائح في الدوري، والأول بعد غياب 1248 يوماً، منذ هدفه بقميص شباب الأهلي أمام عجمان في موسم 2020- 2021.

أهداف البدلاء

إيجور جيسوس «شباب الأهلي»

أداما ديالو «الوصل»

برونو أوليفيرا «الجزيرة»

أحمد خليل «البطائح»