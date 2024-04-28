تاولانت.. «ساحر السماوي»



مصطفى الديب (أبوظبي)



استحق تاولانت سولجمانوف لاعب بني ياس، أن يكون نجم «الجولة 21» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ونجح في قيادة «فرقة السماوي» إلى فوز كبير على حتا 4-2، وأسهم تاولانت في ثلاثة من أصل الأربعة أهداف التي سجلها الفريق، حيث سجل هدفين وصنع الثالث.

وقدم اللاعب أداءً رائعاً قاد به زملاءه إلى فوز غائب منذ ديسمبر الماضي، ومنذ ذلك الوقت لم ينجح بني ياس في الفوز على أرضه، وتحديداً من «الجولة 12» من البطولة.

وسجل تاولانت الهدفين الأول والثاني لبني ياس في الدقيقتين 46 و51، كما أنه صنع الهدف الأجمل في المباراة الذي سجله فواز عوانة في الدقيقة 65، ويتميز اللاعب بقدرات فنية رائعة، تمكنه من اللعب في أكثر من مركز، سواء صانع الألعاب أو المهاجم الصريح.

وسجل تاولانت 9 أهداف في 19 مباراة شارك فيها مع فريقه هذا الموسم، بمعدل تهديفي يقرب من نصف هدف في المباراة، كما أنه شارك أساسياً في كل المباريات التي لعبها بني ياس في الدوري.

ولم تتوقف إسهامات اللاعب عند تسحيل الأهداف، بل صنع ثلاثة أهداف لزملائه، كما أنه مرر 18 كرة مؤثرة، و319 تمريرة صحيحة من أصل 423 خلال 19 مباراة، بمعدل يصل إلى أكثر من 75%، ليستحق أن يحصد لقب «ساحر السماوي».