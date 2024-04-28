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الرياضة

5 مباريات ترفض «الحسم» في «القياسية»

5 مباريات ترفض «الحسم» في «القياسية»
28 ابريل 2024 17:00

 
معتصم عبدالله (دبي)

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سيطرت نتائج التعادل على مباريات «الجولة الـ21» من «دوري أدنوك للمحترفين»، في 5 مباريات للمرة الأولى منذ انطلاق الموسم الحالي 2023- 2024، من بينها 4 مباريات بنتيجة 2-2، وشملت قمة الوصل والجزيرة، النصر واتحاد كلباء، الشارقة والبطائح، عجمان وخورفكان، إضافة إلى التعادل في مباراة الإمارات والوحدة التي خلت من الأهداف.
ومثل التعادل في 5 مباريات الرقم الأعلى في جولات الموسم الحالي، في الوقت الذي تصدر فيه الشارقة بتعادله أمام ضيفه البطائح 2-2، قائمة الفرق الأكثر تعادلاً في الدوري في 10 مباريات، حيث عادل رصيد تعادلاته الأكبر في موسم 2013- 2014.
وكان الشارقة في طريقه للفوز أمام البطائح 2-1، قبل أن يسجل الضيوف هدف التعادل الثاني عن طريق «البديل» أحمد خليل في الدقيقة 95، ليحرم «الملك» من الفوز للمباراة السادسة على التوالي، ويفرض عليه التعادل العاشر في سجل الأخير والخامس على التوالي في الجولات الماضية.
وأقيمت 139 مباراة من أصل 147 في 21 جولة في «أدنوك للمحترفين»، فيما تأجلت ثماني مباريات موزعة من الجولات 13 و19 و20.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
الجزيرة
الشارقة
البطائح
النصر
اتحاد كلباء
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