«الموارد البشرية» بطل اللياقة والتحدي في شرطة أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



حصد قطاع الموارد البشرية المركز الأول ببطولة اللياقة والتحدي «تحدي القوة»، والتي أقيمت بنادي ديزرت ستورم في أبوظبي، ضمن درع معالي قائد عام شرطة أبوظبي، وحاز قطاع الأمن الجنائي المركز الثاني، وحقق قطاع المهام الخاصة المركز الثالث.

وشارك في البطولة أكثر من 52 لاعباً ولاعبة، من مختلف القطاعات الشرطية، وحضرها عدد كبير من المنتسبين، وأقيمت على مدار يومين، وشهدت منافسات قوية ومتميزة، وسط حماسة كبيرة بين اللاعبين، وحصل أحمد الشحي من قطاع المهام الخاصة على أفضل لاعب، وحصلت روضة الشيباني من قطاع الموارد البشرية على أفضل لاعبة ببطولة تحدي القوة.

وتوج العقيد سلطان السويدي، نائب مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة، مشيداً بدعم القيادة الشرطية لمسيرة الرياضة في شرطة أبوظبي، وحرصها على تأهيل نخبة أبطال هذه الرياضة الراغبين في التطوّر المستمر وإثراء رصيدهم من الإنجازات المتميزة.

وأثنى على جهود اللجنة المنظمة ولجنة الحكام لتجهيز العناصر لمثل هذه البطولات الفريدة من نوعها، والتي تعكس واقع رجل الأمن، وحرصه على اللياقة البدنية والرياضة، وثمن دعم القيادة الشرطية على ممارسة الأنشطة الرياضية بشكل عام.

وأشار إلى أن مردودات ممارسة هذه الرياضة تنعكس إيجابياً في تحفيز المنتسبين على ممارسة الرياضة والتميز فيها، وتسهم في تعزيز الثقة لدى المنتسبين وزيادة إنتاجية العمل وتشجيع الروح الجماعية.