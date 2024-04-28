العنصر النسائي يُشارك في إدارة مباراة بني ياس وحتا

أبوظبي (الاتحاد)



شارك العنصر النسائي ضمن طاقم الحكام الذي أدار مباراة بني ياس وحتا، ضمن الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، وللمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وضم طاقم المباراة التي أدارها حكم الساحة الدولي محمد الهرمودي، كلاً من، حسن المهري «مساعد أول» وأمل جمال «مساعد ثان»، وروضة المنصوري «الحكم الرابع» وسلطان محمد صالح «حكم فيديو»، وخلود الزعابي «مساعد حكم فيديو».

ويحرص اتحاد الكرة على تمكين العنصر النسائي في منظومة التحكيم، وتقديم الدعم المستمر حتى يحقق النجاحات المطلوبة.

قدمت الحكمات الإماراتيات مستويات متميزة، خلال إدارتهن لمسابقاتنا المحلية للمراحل السنية، ودوري الدرجة الأولى، ودوري الشباب تحت 21 سنة، إضافة للمشاركات الخارجية لحكمة الساحة الدولية خلود الزعابي، والحكمة المساعدة الدولية أمل جمال، وتكليف حكمة الساحة روضة المنصوري، بإدارة مباراة في دوري الدرجة الأولى في الموسم الحالي، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.