بيترسين بطل «تحدي الإمارات» العالمي



أبوظبي (الاتحاد)



حقق الدنماركي راسموس بيترسين لقب بطولة «تحدي الإمارات»، ضمن جولة التحدي العالمية التي اختتمت في نادي شاطئ السعديات للجولف، ونظمها اتحاد الجولف، والجولة الأوروبية، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

قام عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بتتويج بيترسين بكأس البطولة، بحضور وليد العطار، عضو مجلس إدارة اتحاد الجولف، وتوم فيليبس، المدير التنفيذي لجولة «دي بي ورلد» في الشرق الأوسط، وإسماعيل الشريف، المدير الإقليمي لـ«فيا جولف».

حقق الدنماركي الفوز بإنهاء المنافسات بمجموع 14 ضربة تحت المعدل، ليحقق لقبه الثاني في آخر ثلاث بطولات شارك فيها، ويحافظ على صدارة ترتيب الموسم الذي يقام بعنوان «الطريق إلى مايوركا» مع إقامة بطولات تطوف دول العالم.

تقدم بيترسين على الجنوب أفريقي ويلكو نينبابير الذي جاء بالمركز الثاني برصيد 13 ضربة تحت المعدل، وحقق المركز الثالث الإنجليزي دافيد هورسي برصيد 11 ضربة تحت المعدل.

ووجه عارف العواني الشكر إلى القائمين على تنظيم بطولتي جولة التحدي في أبوظبي، مع نجاح الحدث الذي أُقيم في نادي العين للفروسية والرماية والجولف الأسبوع الماضي، والآن هذا الحدث في نادي شاطئ السعديات للجولف.

وقال: «أبوظبي تشهد عاماً استثنائياً لرياضة الجولف مع إقامة البطولتين ضمن جولة التحدي، وترقب إقامة بطولة أبوظبي ضمن المرحلة الختامية من جولة (دي بي ورلد) في نوفمبر المقبل، بمشاركة نخبة اللاعبين الذين تأهلوا وفق النتائج على مدار الموسم».

وأضاف: «إقامة بطولتي أبوظبي ودبي على التوالي، في ختام الموسم، تشكل عائداً اقتصادياً مهماً للإمارات، مع ترقب حضور جماهير من خارج الدولة لحضور الحدثين المتتاليين للمرة الأولى».

وأضاف: «الأجواء التنافسية وقوة المشاركين في بطولتي التحدي قدما لنا أسماء سيكون لها الحضور العالمي، منهم الدنماركي راسموس بيتريسين الذي تفوق في بطولتين في ظرف ثلاثة أسابيع، ونبرز جهود القائمين على أندية الجولف في أبوظبي والعين الذين نجحوا تعزيز انتشار بطولات التحدي، وتقديم الملاعب بأفضل حالة بعد عاصفة الأمطار التي هطلت مؤخراً».