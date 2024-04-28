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الرياضة

رابطة المحترفين تعلن موعد مؤتمر نهائي كأس أبوظبي الإسلامي

رابطة المحترفين تعلن موعد مؤتمر نهائي كأس أبوظبي الإسلامي
28 ابريل 2024 18:49

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت رابطة المحترفين عن إقامة المؤتمر الصحفي لنهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي صباح الخميس المقبل في مقر مصرف أبوظبي الإسلامي الرئيسي في العاصمة أبوظبي.
ينطلق المؤتمر في الحادية عشرة صباحاً بمشاركة مدرب الوحدة ولاعب أساسي، يليه المؤتمر الخاص بالعين والذي يبدأ في الحادية عشرة والنصف صباحاً بحضور مدرب الفريق ولاعب أساسي، بالإضافة إلى الضيوف وممثلي وسائل الإعلام.
ويقدم فعاليات المؤتمر الصحفي الإعلامي محمود الحوسني، كما ينقل على الهواء مباشرة على القنوات الرياضية: أبوظبي الرياضية، دبي الرياضية والشارقة الرياضية.
الجدير ذكره أن رابطة المحترفين طرحت تذاكر نهائي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والذي يجمع بين الوحدة والعين في الساعة الثامنة و45 دقيقة مساء الجمعة المقبل على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، عبر التطبيق والموقع الرسمي لرابطة المحترفين ومنصة «بلاتينيوم ليست»

مصرف أبوظبي الإسلامي
الوحدة
العين
رابطة المحترفين
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