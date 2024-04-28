أرسنال يحسم «ديربي شمال لندن»



لندن (أ ف ب)



ابتعد أرسنال بصدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي مؤقتاً، بعد فوزه على مضيفه توتنهام 3-2 في «ديربي شمال لندن»، ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين.

وحسم أرسنال نتيجة المباراة بشكل كبير في الشوط الأول، بعدما سجّل ثلاثية نظيفة، تناوب على تسجيلها الدنماركي بيار-إميل هويبييرج (15 خطأ في مرمى فريقه)، وبوكايو ساكا (27)، والألماني كاي هافيرتز (38)، ورد توتنهام بهدفين لم يكونا كافيين لتحقيق «ريمونتادا» سجلهما الأرجنتيني كريستيان روميرو (64) والكوري الجنوبي هيونج-مين سون (87 من ركلة جزاء).

وارتفع رصيد «المدفعجية» بفوزهم الثالث توالياً إلى 80 نقاط، واضعين ضغطاً على السيتي حامل اللقب في الأعوام الثلاثة الأخيرة والذي يحل ضيفاً على نوتنجهام فوريست في ختام المرحلة، علماً أنه يملك مباراة مؤجلة ضد توتنهام يخوضها في منتصف مايو المقبل.

في المقابل، تجمّد رصيد توتنهام الذي تلقّى خسارته الثانية توالياً بعد سقوطه أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد 0-4، عند 60 نقطة في المركز الخامس.

وأعطى هويبييرج التقدّم للضيوف، حين حاول إبعاد كرة نفّذها ساكا من ركنية، فتابعها بالخطأ داخل مرمى فريقه (15).

وتمكّن ساكا من تسجيل الهدف الثاني بنفسه، وهذه المرة بمساعدة من هافيرتز الذي لعب له تمريرة طويلة، راوغ أحد المدافعين وسجّل على يمين الحارس الإيطالي جولييلمو فيكاريو (27).

ورفع ساكا رصيده التهديفي في الدوري إلى 15 هدفاً، أكثر من أي موسم سابق، كما أصبح أول إنجليزي يُسجّل بقميص أرسنال في مرمى توتنهام ضمن ذهاب الدوري وإيابه خلال موسم واحد منذ 1993-1994، وفقاً لـ«أوبتا» للإحصاءات.

ولعب هافيرتز دور الهدّاف، حين تابع برأسه ركنية لعبها ديكلان رايس (28) مسجلاً هدفه الثاني عشر هذا الموسم.

وبات أرسنال الفريق الأكثر استغلالاً للركلات الركنية في الدوري هذا الموسم، مُسجّلاً مباشرة من 16 ركنية، كما أصبح أكثر فريق تسجيلاً من الركنيات منذ وست بروميتش ألبيون في موسم 2016-2017.

واستمرت سيطرة الضيوف في الشوط الثاني، وكانوا الأخطر حتّى الدقيقة 64، حين ارتكب حارس مرماهم الإسباني دافيد رايا خطأً فادحاً في التمرير، مُهدياً الكرة إلى المدافع المتقدّم روميرو الذي هيأها لنفسه على صدره، وسددها بسهولة على يمينه (64).

وأعطى سون أملاً لتوتنهام بالعودة حين سجّل الهدف الثاني من ركلة جزاء (87).

وتراجع جميع لاعبي أرسنال إلى منطقتهم في الوقت المتبقّي، في ظل الضغط الكبير من توتنهام، من دون أن يتمكّن أصحاب الأرض من تسجيل التعادل.

وواصل برايتون سقوطه المدوّي وخسر للمباراة الثانية توالياً أمام مضيفه بورنموث بثلاثية نظيفة تناوب عليها الأرجنتيني ماركوس سينيسي (13) والتركي إينيس أونال (52) والهولندي جاستن كلايفرت (87).

وهي الخسارة الرابعة في آخر ست مباريات لم يذق فيها برايتون طعم الفوز.

وتحمّد رصيد الضيوف عند 44 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تقدّم بورنموث إلى المركز العاشر بـ48 نقطة بفارق الأهداف عن تشيلسي التاسع مؤقتاً.



