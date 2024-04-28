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الرياضة

مونشنجلادباخ يرفض «تأمين الهروب»!

مونشنجلادباخ يرفض «تأمين الهروب»!
28 ابريل 2024 20:31

برلين (أ ف ب)

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فرّط بوروسيا مونشجلادباخ في عاملي الأرض والجمهور، لتعزيز حظوظه في البقاء في الدرجة الأولى، عندما سقط في فخّ التعادل السلبي أمام ضيفه أونيون برلين، في المرحلة الحادية والثلاثين من بطولة ألمانيا لكرة القدم.
واكتفى مونشنجلادباخ بنقطة واحدة هي الوحيدة له أيضاً في مبارياته الثلاث الأخيرة، فرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث عشر، بفارق خمس نقاط عن ماينز صاحب المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق البقاء مع ثالث الدرجة الثانية.
ولم تختلف الأمور بالنسبة إلى أونيون برلين، مفاجأة الموسم الماضي عندما أنهاه في المركز الرابع، فكسب نقطته الثانية في مبارياته الخمس الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز حيث رفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع عشر.

الدوري الألماني
البوندسليجا
مونشنجلادباخ
أونيون برلين
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