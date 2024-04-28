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الرياضة

«طريفة» لجودلفين المرشحة الأولى لـ «أوكس كنتاكي»

«طريفة» لجودلفين المرشحة الأولى لـ «أوكس كنتاكي»
28 ابريل 2024 20:32

 
عصام السيد (أبوظبي)

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تم تنصيب مهرة جودلفين «طريفة» التي تنطلق من البوابة الثامنة، المرشحة الأولى بنسبة 7 إلى 2 للفوز بسباق «النسخة 150» لسباق أوكس كنتاكي للفئة الأولى، البالغ إجمالي جوائزه المالية 1.5 مليون دولار، والذي يقام يوم الجمعة في تشرشل داونز.
وتم إجراء قرعة البوابات خلال افتتاح سباقات مضمار تشرشل داونز، في حلبة العرض الجديدة، والذي يقتصر على 14 مهرة في سن ثلاث سنوات فقط، استناداً إلى نظام النقاط المتراكمة في السباقات الإعدادية المعينة.
وأعرب المدرب براد كوكس عن سعادته بالبوابة الثامنة التي تنطلق منها «طريفة»، والتي يقودها الفارس فلافين بارت، حيث فازت المهرة بجميع مشاركاتها الثلاث هذا العام، مع انتصارات متتالية من الفئة الثانية في نيو أورليانز، وراشيل ألكسندرا وفير جراوندز أوكس.
وبعد حصوله على أول فوز له في كنتاكي أوكس العام الماضي عبر «بريتي مسشيفاس»، يتطلع جودلفين إلى تكرار ذلك في عام 2024 مع المهرة «طريفة» ابنة «بيرنارديني» التي استعدت لسباق أوكس كنتاكي لهذا العام، بفوز جسور في فير جراوندس أوكس للفئة الثانية.

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